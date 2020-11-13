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تعرف على أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه

05:07 م الجمعة 13 نوفمبر 2020
تعرف على أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه

أسعار العملات

كتبت – شيماء حفظي:

تباينت أسعار عملات اليورو والجنيه الإسترليني والدولار الكندي مقابل الجنيه خلال تعاملات الأسبوع الماضي، وفقا لبيانات البنك الأهلي المصري.

تراجع سعر اليورو (أي شراء البنك من العميل) خلال الأسبوع الماضي، ليسجل أمس الخميس 18.34 جنيه للشراء و18.56 جنيه للبيع مقابل 18.32 جنيه للشراء و18.67 جنيه للبيع الخميس الماضي.

وزاد سعر الجنيه الإسترليني، خلال الأسبوع، ليسجل أمس الخميس، 20.49 جنيه للشراء و20.77 جنيه للبيع، مقابل 20.23 جنيه للشراء و20.63 جنيه للبيع.

وارتفع سعر شراء الدولار الكندي، بينما تراجع سعر بيعه، ليسجل أمس الخميس 11.90 جنيه للشراء و12.03 جنيه للبيع مقابل 11.87 جنيه للشراء و12.06 جنيه للبيع.

وتراجع سعر الين الياباني، ليسجل أمس الخميس 14.79 جنيه للشراء و14.93 جنيه للبيع مقابل 14.96 جنيه للشراء و15.19 جنيه للبيع.

أسعار العملات الأجنبية الجنيه اليورو الإسترليني الدولار الكندي البنك الأهلي المصري

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