رئيس التصديري للملابس: إلغاء طلبات تصدير لتكدس المخازن وضعف المبيعات

كتبت- شيرين صلاح:

قالت ماري لويس رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، لمصراوي، إنه تم إلغاء عدد من طلبات التصدير للخارج من قبل العملاء خلال الأشهر الماضية، نتيجة تكدس البضائع بالمخازن.

وأضافت لويس، أن العملاء أرسلوا فاكسات للمصانع المصرية بإلغاء طلبات التصدير، مشيرة إلى أن الطلبات التي تم إلغائها تعتبر من أكبر العملاء الذين يتعاملون في السوق المصري.

وأوضحت لويس، أن حركة البيع بالخارج ضئيلة، وذلك بسبب أزمة كورونا، لذا قرر عملاء الدول الأوروبية والأمريكية إلى عدم الإنتاج بالمصانع أو التأكيد على طلبات التصدير إلا بعد بيع ما لديهم من بضائع بأسواقهم.

ووفقا لقول رئيس المجلس التصديري للملابس، فإن سبب إلغاء طلبات التصدير إلى تراجع حجم الصادرات خلال الفترة الماضية.

ووفقا لبيان جهاز التعبئة العامة والإحصاء، تراجع حجم صادرات الملابس الجاهزة خلال أول 9 أشهر من العام الجاري، حيث بلغت 685 مليون دولار مقابل 812 مليون دولار، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وقالت لويس، أن سوق الملابس الجاهزة يعاني حاليا من ضعف طلبات التصدير، "المشكلة حاليا إن الطلبات التي يتم إرسالها طلبات بأسعار رخيصة لا يوجد منها ربحية للمصنع".