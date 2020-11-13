"سودا و بيضا وصفرا" شركات البيع أونلاين تتنافس في تخفيضات الفرايداي

كتب- علاء حجاج:

تتنافس منصات التجارة الإلكترونية في تخفيضات البلاك فرايدي، حيث أطلقت شركات التجارة الإلكترونية تخفيضات وصلت لنحو 80% مع إتاحة تسهيلات سداد بالتعاون مع بعض البنوك وشركات التمويل الاستهلاكي.

البلاك فرايداي، هو يوم الجمعة الذي يأتي مباشرة بعد عيد الشكر وعادة يكون آخر جمعة من شهر نوفمبر وخلاله تقوم مختلف المتاجر العالمية بتخفيضات كبرى، لكنه اكتسب مفهوما مختلفا في مصر، وأصبحت خصوماته تستمر طوال شهر نوفمبر وأحيانا عدة أسابيع.

وبدأت شركة جوميا للتجارة الالكترونية إطلاق عروض موسم التخفيضات "بلاك فرايداي"، بداية من 6 نوفمبر ويستمر حتى نهاية الشهر الجاري 30 نوفمبر الجاري.

وقال كريم أحمد، رئيس قطاع التسويق في شركة جوميا مصر، أن مدة الحملة تصل إلي 3 اسابيع و 4 ايام جمعة وتتضمن 12 عرض فلاش سيل flash sale تبدأ من الساعة الثانية عشر صباح كل يوم وتنتهي في العاشرة من مساء اليوم التالي له، وخصومات تصل الي 80% مع إمكانية استرداد جزء من قيمة المنتج (كاش باك )عند استخدام العميل تطبيق جوميا باي لحلول المدفوعات الإلكترونية.

وأكد أن العروض المطروحة تتفق تماما مع تغير النمط الاستهلاكي للعملاء تزامنا مع جائحة كورونا .

وتشمل تخفيضات البلاك فرايداي 200 ألف منتج من 30 علامة تجارية تستهدف التركيز على 5 قطاعات هي منتجات الصحة والجمال بتخفيضات تصل إلى 70% و40%على الهواتف ومثلها على الادوات الكهربائيه و 30% على أجهزة التليفزيونات و 80% على الازياء.

ولفت محمد عادل، رئيس قطاع الأعمال والخدمات المالية في جوميا ، إلي أن الشركة أتاحت خلال الحملة لحاملي بطاقات بنوك الأهلي المصري والإسكندرية والمشرق وعودة إمكانية تقسيط المنتجات بدون فوائد بحد أقصي 12 شهر.

وتابع أن البلاك فرايداي ستقدم أيضا خصومات للعملاء عند استخدام محافظ فودافون كاش والبنك التجاري الدولي وميزة تصل إلي 25% بحد أقصى 200 جنيه.

وأطلق تطبيق نون للتجارة الالكترونية، عروض الجمعة الصفراء بداية من يوم 23 نوفمبر وحتى 29 نوفمبر، وسيحول تطبيق نون مصر والسعودية والإمارات إلى اللون "الأصفر" مع الآلاف من العلامات التجارية التي تقدم أكبر مجموعة من عروض الجمعة الصفراء.

وقال أحمد المنشاوي، مدير قسم المبيعات في نون، أن نون شهدت شهدت زيادة كبيرة في عدد شركائنا من البائعين المحليين، بما في ذلك تجار التجزئة والعلامات التجارية الكبرى والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والذين كان استجابوا لضرورة التحول الرقمي التي فرضتها تحديات عام 2020".

وأتاح نون خصومات بقيمة 20% لعملائها في حال السداد باستخدام محفظة فودافون كاش، بينما سيكون بإمكان عملاء محفظة بنك CIB الذكية الاستفادة بخصم 10% على كافة طلباتهم.

كذلك عملاء محفظتي من بنك الإسكندرية سيحصلون على خصومات تصل إلى 15%، كما سيحصل حاملو بطاقات بنك مصر على خصم 15% أيضًا على مشترياتهم من نون، بينما سيحصل حاملوا بطاقات البنك العربي على خصومات حتى 25% مع إمكانية التقسيط بدون فوائد على فترات تتراوح من 6 إلى 12 شهراً مع العديد من البنوك من بينهم البنك التجاري الدولي وبنك الإمارات دبي الوطني NDB، وبنك مصر وبنك الإسكندرية.

أما سوق دوت كوم إحدى شركات أمازون، فأطلقت التخفيضات 11/11 يوم 11 نوفمبر استعدادا لأسبوع تخفيضات الجمعة البيضاء نهاية شهر نوفمبر.

وتقدم سوق تخفيضات 11/11 على نحو 30 فئة من المنتجات مثل الإلكترونيات والأدوات المنزلية وأدوات المطبخ والبقالة والأزياء والهواتف الذكية ومستحضرات التجميل والساعات.

وتتيح سوق لعملائها الدفع عن طريق استخدام خاصية الدفع المباشر عن الاستلام أو من خلال خيارات الدفع المتاحة عبر الإنترنت، والتي تتضمّن بطاقات الائتمان والخصم، وكذلك تتيح سداد قيمة المنتجات بالتقسيط بدون فوائد وبخصومات 15% لعملاء البنك التجاري الدولي، وكذلك لعملاء فاليو والتي تتيح التقسيط حتى 60 شهر، وخصم 20% في حال السداد باستخدام محفظة فودافون كاش.