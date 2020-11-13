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فقد 27 جنيها في 7 أيام.. هبوط حاد لأسعار الذهب خلال أسبوع

03:13 م الجمعة 13 نوفمبر 2020
فقد 27 جنيها في 7 أيام.. هبوط حاد لأسعار الذهب خلال أسبوع

أسعار الذهب

كتبت – شيماء حفظي:

هبطت أسعار الذهب، خلال تعاملات الأسبوع الماضي بشكل حاد، ليخسر سعر الجرام نحو 27 جنيها اليوم الجمعة مقارنة بأسعار الجمعة الماضي.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة تجار الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 تراجعت خلال الأسبوع لتسجل اليوم 820 جنيها مقابل 847 جنيها الجمعة الماضي.

وبلغ سعر الجرام عيار 18 خلال تعاملات اليوم نحو 703 جنيهات، وسعر الجرام عيار 24 نحو 937 جنيهًا، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 6560 جنيهًا.

وعالميا، ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم، بنحو 0.5% ليسجل سعر الأونصة 1884 دولارا للأوقية، بزيادة نحو 8.4 دولار مقارنة بأسعار أمس.

هبوط الذهب أسعار الذهب

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