زيادة الطماطم وتراجع البصل.. أسعار الخضروات والفاكهة خلال أسبوع

كتبت – شيماء حفظي:

ارتفعت أسعار الطماطم والكوسة والباذنجان خلال تعاملات الأسبوع الماضي، بينما تراجعت أسعار البصل في سوق العبور مقارنة بأسعار الجمعة الماضي.

وارتفع كيلو الطماطم الجملة، 50 قرشا خلال الأسبوع الماضي ليتراوح اليوم بين 3 و7 جنيهات، كما ارتفع سعر الباذنجان البلدي ليتراوح الكيلو اليوم بين 2 و 4.5 جنيه، بزيادة 25 قرشا مقارنة بالجمعة الماضي.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما جاءت على الموقع الرسمي لسوق العبور اليوم.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 3 و7 جنيهات، بزيادة 50 قرشا.

البطاطس بين 1.5 و2.5 جنيه.

البصل بين 3 جنيهات و 5.5 جنيه، بتراجع 50 قرشا.

الكوسة بين 2.75 و5.75 جنيه، بزيادة 75 قرشا.

الفاصوليا بين 3 و5 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 2 و 4.5 جنيه، بزيادة 25 قرشا.

الفلفل الرومي البلدي بين 3 جنيهات و 5.5 جنيه.

الفلفل الحامي البلدي بين 2.5 و 4.5 جنيه، بتراجع 50 قرشا.

الملوخية بين 2 جنيه و 4 جنيهات.

الخيار البلدي بين 1.5 جنيه و 3 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

البرتقال البلدي بين 5 و 8 جنيهات، بتراجع 2 جنيه.

البرتقال السكري بين 5 و 10 جنيهات، بتراجع 2 جنيه.

الليمون البلدي بين 2 جنيه و8 جنيهات.

الرمان بين 3 و4 جنيهات.

الجوافة بين 3 و6 جنيهات.