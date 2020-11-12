شعبة القصابين: رفع مذكرة لمحافظ القاهرة بسبب ارتفاع تكاليف الذبح بالمجازر

كتبت- شيرين صلاح:

قال هيثم عبد الباسط نائب رئيس شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن الشعبة رفعت مذكرة لمحافظ القاهرة للنظر في ارتفاع أسعار تكاليف ذبح المواشي بالمجازر.

وأضاف عبد الباسط أن أسعار المواشي القائمة شهدت ارتفاعا طفيفا، خلال الأيام الماضية، حيث زاد الكيلو 3 جنيهات مع ارتفاع تكاليف الذبح بالمجازر.

ووفقا لعبد الباسط، زاد سعر كيلو العجل القائم إلى بين 49 و50 جنيها مقابل 47 جنيها، دون إضافة مصاريف النقل والعمال.

وذكر نائب رئيس الشعبة أن ارتفاع أسعار القائم لن يؤثر على سعر كيلو اللحوم بالأسواق، ووصف الارتفاع بأنه زيادة طفيفة مشيرا إلى حالة من الركود بالبيع والشراء في الفترة الحالية.

وقال عبد الباسط إن سعر كيلو اللحم الكندوز يتراوح بين 130 و160 جنيها بحسب المنطقة التي يباع بها والقطعية والجزئية للحوم.

ويتراوح سعر كيلو اللحم الجاموسي والجملي بين 100 جنيه و120 جنيها.