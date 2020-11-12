"القابضة المعدنية" تعلن تشكيل مجالس إدارات 3 شركات تابعة

معيط: لابد من مواصلة الإصلاحات الاقتصادية حتى لا نبدأ من جديد بعد



كتبت- شيماء حفظي:

أعلن المهندس محمد السعداوي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية، تشكيل مجالس إدارات 3 شركات تابعة وهي النصر للكوك، والنصر للمواسير ومصر للألومنيوم.

جاء ذلك خلال الجمعيات العمومية للشركات الثلاثة، التابعة لقطاع الأعمال العام، برئاسة السعداوي، والتي شهدت أيضا اعتماد نتائج أعمال الشركات الثلاث للعام المالي 2019-2020.

وقرر السعداوي تكليف أحمد محمد الطيب رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي لشركة النصر لصناعة الكوك، وتكليف جمال إسماعيل أبو النجا، ورأفت محمد فولي، وأحمد محروس أبو حسين كأعضاء معينين لمجلس إدارة الشركة، بالإضافة إلى محمد عبد الحكيم محمد كعضو منتخب.

كما قرر السعداوي، تكليف الدكتور مصطفى محمد بدرة رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي لشركة النصر لصناعة المواسير، وخالد مصطفى الأنصاري، والدكتور طارق أحمد فؤاد خليفة، وعبد الحميد أحمد حساني كأعضاء معينين لمجلس إدارة الشركة، وأيمن حسن عبد الحي كعضو منتخب.

كما تم تكليف الدكتور سيد أحمد كاسب محمد رئيساً غير تنفيذياً لمجلس إدارة شركة مصر للألومنيوم، ومحمود علي أحمد سالم، والدكتور خالد قدري السيد وخالد عبد الوهاب حماد كأعضاء معينين لمجلس إدارة الشركة، ومؤمن مصطفى ياسين كعضو منتخب.

يذكر أن ذلك التكليف جاء لحين استكمال الإجراءات المقررة قانونا،على يتم عقد اجتماع لاحق بين أعضاء مجلس الإدارة المعينين والمنتخبين بكل شركة لاختيار أحد الأعضاء عضواً منتدباً تنفيذياً للشركة.

وعُقدت الجمعيات العامة غير العادية والعادية لشركات: النصر لصناعة الكوك، والنصر للمواسير، وشركة مصر للألومنيوم على التوالي، وذلك تماشياً مع قانون 185 لسنة 2020، والخاصة بتشكيل المجالس، وفصل الإدارة عن الملكية، وكذلك تعديل الأنظمة الأساسية للشركات التابعة.