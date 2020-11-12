رغم تراجع الإيرادات.. أرباح مصر للأسمنت- قنا ترتفع 32% في الربع الثالث

كتبت- شيماء حفظي:

ارتفعت أرباح شركة "مصر للأسمنت- قنا"، خلال الربع الثالث من العام الجاري، بنحو 32% على الرغم من تراجع الإيرادات، بحسب بيان من الشركة للبورصة اليوم الخميس.

وسجلت الأرباح المجمعة للمجموعة خلال الفترة (يناير - سبتمبر 2020) نحو 39.2 مليون جنيه مقابل 29.7 مليون جنيه عن ذات الفترة لعام 2019 بزيادة قدرها 31.79%.

وقالت الشركة، إن زيادة الأرباح تأتي رغم تراجع صافي الإيرادات بالربع الثالث من عام 2020، إلى حوالي 1.844 مليار جنيه، مقارنة بـ 2.263 مليار جنيه عن نفس الفترة من عام 2019.

وبحسب بيان الشركة، تظهر نتائج أعمال مصر للأسمنت – قنا المستقلة أداءً استثنائياً في الربع الثالث من عام 2020، بالرغم من انخفاض صافي إيرادات المبيعات بنسبة 16%، لتحقق 826 مليون جنيه مقابل 979 مليون جنيه في العام السابق.

وأوضحت الشركة أن تكلفة المبيعات للطن انخفضت بنسبة 15% لتسجل 560 جنيها للطن في نهاية الربع الثالث من 2020 مقابل 584 جنيها للطن في نهاية سبتمبر 2019.

وتراجعت المصاريف العمومية والإدارية للشركة بنسبة 12% لتسجل 45 مليون جنيه في نهاية الربع الثالث من 2020، مقارنةً بـ 51 مليون جنيه عن نفس الفترة لعام 2019، كما انخفضت المصروفات التمويلية بنسبة 45% لتسجل 48 مليون جنيه مقارنة بـ 86 مليون عن نفس الفترة من عام 2019، بحسب البيان.

وقال اللواء عبد الفتاح حرحور، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للأسمنت- قنا، إن الشركة نجحت في التغلب على كافة التحديات التي ألمت بقطاع الأسمنت في مصر جراء انتشار فيروس كورونا وتراجع الطلب على الصعيدين الدولي والمحلي.

وقال طارق طلعت، العضو المنتدب لشركة مصر للأسمنت- قنا، إنه "في ظل ظروف السوق الحالية التي تشهد فائضاً في الإنتاج يقابله انكماش في الاستهلاك وانخفاض في الأسعار، حافظت شركة مصر للأسمنت- قنا على أداء استثنائي ساهم في صمودها أمام العقبات التي واجهتها الكيانات الصناعية دولياً ومحلياً".

وأضاف: "استطاعت الشركة تحقيق نمو في صافي الأرباح خلال الربع الثالث من عام 2020، وذلك من خلال تخفيض تكاليف التشغيل مع الاستمرار في تحسين الأداء لتحقيق أقصى فاعلية".

وأوضح أنه"إذ نتوقع الموجة الثانية من فيروس كورونا، لا تتوانى شركة مصر للأسمنت- قنا عن العمل على قدم وساق للاستعداد لتفادي أي عقبات قد تطرأ، مع الحفاظ على سلامة كواردها البشرية باتباع أقصى التدابير الوقائية المعتمدة من قبل وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية لخلق مناخ آمن للعمل، يمكن الشركة من مواصلة سلسلة نجاحاتها".

وتأسست شركة مصر للأسمنت- قنا عام 1997 برأسمال مصدر 720 مليون جنيه وبطاقة إنتاجية تصل إلى 2 مليون طن سنوياً لإنتاج الأسمنت بمختلف أنواعه.

وتمتلك الشركة حصة 60% من شركة أسمنت بورتلاند المنيا التي تقدر طاقتها التصميمية بـ 2 مليون طن سنوياً، كما تمتلك الشركة حصة حاكمة في شركة أسيكو للخرسانة الجاهزة بنسبة 100%، وذلك لإنتاج 500 ألف متر مكعب من الخرسانة الجاهزة من خلال 9 محطات للخرسانة.