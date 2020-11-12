أسعار الذهب في مصر تعود للانخفاض بتعاملات الخميس.. والجرام يهبط 4 جنيهات

كتبت- شيرين صلاح:

عادت أسعار الذهب للانخفاض في السوق المحلي، خلال تعاملات اليوم الخميس، حيث تراجع الجرام 4 جنيهات، مقارنة بمستواه أمس.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة تجار الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 تراجع اليوم إلى 817 جنيهًا مقابل 821 جنيهًا أمس.

وبلغ سعر الجرام عيار 18 خلال تعاملات اليوم نحو 700 جنيه، وسعر الجرام عيار 24 نحو 934 جنيهًا، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 6536 جنيهًا.

وتراجعت أسعار الذهب العالمي إلى 1865 دولارا للأوقية بختام جلسة أمس الأربعاء بانخفاض نحو 12 دولارا عن نهاية تعاملات أمس الأول, وذلك قبل أن ترتفع اليوم نحو 3.4 دولارات إلى 1868.4 دولارا للأوقية في تمام الساعة 12:58 ظهرا بتوقيت القاهرة, وفقا لوكالة بلومبرج.

وكانت أسعار الذهب في مصر ارتفعت بشكل طفيف نحو جنيها واحدا جنيهًا للجرام، خلال تعاملات أمس الأربعاء.