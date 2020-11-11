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كيف يرى البنك الدولي اقتصاد مصر خلال العامين الجاري والمقبل؟ (إنفوجرافيك)

06:50 م الأربعاء 11 نوفمبر 2020
كيف يرى البنك الدولي اقتصاد مصر خلال العامين الجاري والمقبل؟ (إنفوجرافيك)

البنك الدولي


كتب- مصطفى عيد:

أصدر البنك الدولي تقريرا عن الاقتصاد المصري أمس الثلاثاء تحت عنوان "مرصد الاقتصاد المصري: من الأزمة إلى التحول الاقتصادي، إطلاق العنان لإمكانات مصر في الإنتاجية وخلق فرص العمل"، وذلك تزامنا مع بدء بعثة من البنك أعمالها في مصر والتي تستمر حتى 19 نوفمبر الجاري.

وركز تقرير البنك الدولي على الأوضاع الاقتصادية في مصر قبل جائحة كورونا والإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الحكومة المصرية، وأيضا الجهود التي قامت بها خلال جائحة كورونا لتفادي التداعيات السلبية لها وكيفية مواجهة التحديات وزيادة الإنتاجية وخلق فرص العمل، والعمل على استقرار الاقتصاد الكلي وتحسين بيئة الأعمال.

يرصد مصراوي في الإنفوجرافيك التالي توقعات البنك الدولي لأبرز مؤشرات الاقتصاد المصري خلال العامين الماليين الحالي والمقبل، حيث من المتوقع التحسن الإيجابي فيما يتعلق بالنمو والبطالة وعجز الموازنة والدين العام وعجز الميزان الجاري والدين الخارجي من الناتج المحلي خلال العام المقبل.

بينما يتوقع ارتفاع متوسط معدل التضخم السنوي وانخفاض طفيف لاحتياطي النقد الأجنبي خلال العام المقبل مقارنة بما سيكونان عليه في العام الحالي.

البنك الدولي اقتصاد مصر

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