بتكلفة مليون جنيه.. افتتاح أعمال تطوير مدرسة إقليت الابتدائية فى أسوان (صور)

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أسوان - إيهاب عمران:

شهدت قرية إقليت بمحافظة أسوان، اليوم الأربعاء، افتتاح أعمال تطوير ورفع كفاءة مدرسة إقليت الابتدائية المشتركة، بتكلفة مليون جنيه، ضمن مشروع التنمية الشاملة للقرية بمبادرة "معًا" التي تنفذها جمعية مصر المحروسة بلدي بالتعاون مع مؤسسة بنك مصر، وبالتنسيق مع محافظة أسوان ومديرية التربية والتعليم.

حضر الافتتاح يحيى مصطفى، رئيس مدينة كوم أمبو، نيابة عن محافظ أسوان، ومصطفى زكي، مدير الإدارة التعليمية بكوم أمبو، وعماد ربيع، المدير التنفيذي لجمعية مصر المحروسة بلدي، والدكتور خالد عبدالمنعم، مدير العلاقات العامة بالجمعية، وأحمد عبدالنبي، رئيس الوحدة المحلية لقرى إقليت.

وأكد الدكتور خالد عبدالمنعم، مدير العلاقات العامة بالجمعية، أن المدرسة التي تم تطويرها تضم 560 طالبًا وطالبة موزعين على 23 فصل دراسي وقاعة أنشطة بتكلفة مليون جنيه، وكذا إتاحة فرص تعليمية لـ200 طفل بمرحلة رياض الأطفال، وأيضًا تسديد المصروفات المدرسية وتوفير زي مدرسي لـ100 طالب وطالبة من غير القادرين.

وأشار عماد ربيع، المدير التنفيذي لجمعية مصر المحروسة بلدي، إلى أن مشروع "معًا" يسعى لتحسين مستوى الحياة اليومية للسكان المقيمين بقرى إقليت والرغامة البلد والعدوة من خلال الارتقاء بالخدمات التعليمية والصحية والاقتصادية والبيئية والاجتماعية والثقافية.

وأوضح أن المشروع يشمل منح قروض ميسرة لـ65 أسرة من خلال دعم المشروعات متناهية الصغر بالقرية، لافتًا إلى أنه بالتوازي جار تطوير الوحدة الصحية الموجودة بقرية إقليت، وأيضًا إجراء التحاليل الطبية لـ500 مواطن، وتوفير العلاج والأدوية اللازمة، بجانب توفير العلاج والأدوية لـ250 من الأطفال المصابين ببعض الأمراض، علاوة على توصيل مياه الشرب لـ150 منزل بتركيب شبكات بأطوال 750 مترًا وبقطر 4 بوصة، فضلًا عن تطوير مركز الشباب بالقرية.

ومن جانبه، أشاد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، بروح التكاتف المجتمعي والتلاحم الإنساني الذي جسدته هذه المبادرة الهادفة على أرض الواقع لتنمية مجتمع هذه القرى، وهو ما يعكس بدوره المعدن الأصيل لمنظمات المجتمع المدني والبنوك الوطنية لمساندة الجهود التنفيذية المبذولة، مما يساهم في تلبية المطالب والاحتياجات الجماهيرية وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين وخاصة البسطاء ومحدودي الدخل، وذلك تماشيًا مع المبادرات الرئاسية المتتالية التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لتوفير حياة كريمة للأسر الأكثر احتياجًا.