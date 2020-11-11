رئيس أليانز- مصر : 564 مليون جنيه تعويضات للعملاء في العام المالي الماضي

كتب-منال المصري وعلاء حجاج:

قال أيمن حجازي الرئيس التنفيذي لشركة أليانز في مصر، إن الشركة دفعت تعويضات لعملائها خلال العام المالي الماضي، بلغت 564 مليون جنيه.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء أن هذا العام كان صعبا على العالم ومصر بسبب جائحة كورونا، مشيرا إلى أنه رغم الظروف الصعبة إلا أن مجموعة أليانز تمكنت من الحفاظ على تصنيفها الائتماني عند AA في تصنيف ستاندرد آند بورز.

وأوضح حجازي أن حجم الأرباح التي حققتها المجموعة بلغت 490 مليون جنيه بنمو 68% عن العام الماضي، وبلغت استثمارات المجموعة نحو 13 مليار جنيه.

وقال إن شركة أليانز كانت أولى الشركات التي تغطي مرض كورونا في وثيقة التأمين على الحياة.

وقال تشارلس تواضروس العضو المنتدب لشركة أليانز لتأمينات الحياة، في المؤتمر إن الشركة حققت أقساطا بقيمة ٤.٢ مليار جنيه بنهاية العام المالي الماضي، بزيادة 35% عن العام المالي السابق له.

وأضاف أن الشركة سددت 28 مليون جنيه لتغطية إخطار كورونا وذلك حتى نهاية العام المالي الماضي.

وبلغت المحفظة الاستثمارية للشركة 12 مليار جنيه بزيادة قدرها 22% وذلك داخل أوعية استثمارية تتنوع بين أذون خزانة وسندات حكومية وأسهم بالبورصة.

وكشف عن نية الشركة التوسع في خدمات التأمين البنكي وتحقيق الانتشار الجغرافي لخدمة عملاء جدد بمختلف المناطق بمصر، كذلك تعمل الشركة على إعداد منتج تأميني يعتمد على تقنية الذكاء الاصطناعي ومن المنتظر إطلاقه قريبا.