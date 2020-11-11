مبيعات محلية تهبط بالبورصة في نهاية تعاملات اليوم
كتبت- شيرين صلاح:
تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 في نهاية تعاملات اليوم الأربعاء، بنسبة 0.72% إلى مستوى 10997 نقطة، مدفوعا بمبيعات المستثمرين المصريين.
بينما صعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.2%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.89%.
وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع بقيمة بلغت 46.5 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء بقيمة بلغت 41 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة بلغت 5.4 مليون جنيه.
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع فس نهاية تعاملات أمس، بنسبة 2.2% إلى مستوى 11077 نقطة، بدعم من مشتريات المستثمرين الأجانب.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
109422
عدد المصابين
-
100439
عدد المتعافين
-
6380
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
50885598
عدد المصابين
-
35870964
عدد المتعافين
-
1264161
عدد الوفيات
إعلان