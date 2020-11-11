السويدي إلكتريك تتعاقد على مشروعات بقيمة 846 مليون جنيه

كتبت- شيماء حفظي:

وقعت شركة السويدي اليكتريك للتجارة والتوزيع، عقود بقيمة 846 مليون جنيه لصالح الشركة المصرية لنقل الكهرباء.

وأوضحت شركة السويدي إلكتريك، في بيان للبورصة اليوم الأربعاء، أن الشركة التابعة لها، وقعت عقود لتنفيذ عدد من المشروعات.

وستنفذ الشركة – بحسب البيان - مشروع خط هوائي لرابط محطة محولات توشكى 4 عن طريق فتح الخط الكهربائي (العوينات / توشكى 2 ) على المحطة بطول 30*2 كيلومتر، بنظام تسليم المفتاح بقيمة 148 مليون جنيه، على أن يتم التنفيذ خلال 4 شهور من تاريخ الإخطار بقيول العطاء.

كما يتضمن التعاقد، مشروع إنشاء محطة محولات توشكى 4 جهد220/66/22 كيلو فولت من النوع المعزول بالغاز، بنظام تسليم المفتاح بقيمة 410 ملايين جنيه، على أن يتم التنفيذ خلال 10 شهور من تاريخ الإخطار.

وأوضح بيان الشركة، أنها ستنفذ مشروع إنشاء محطة محولات غرب بورسعيد بنظام تسليم المفتاح بقيمة 288 مليون جنيه على أن يتم تنفيذ المشروع خلال 12 شهرا من تاريخ توقيع التعاقد.

وتأسست السويدي إليكتريك عام 1997، وتعمل في إنتاج الكابلات الكهربائية والأعمدة والأبراج والمحولات والقواطع الكهربائية وجميع إكسسوارات الوصلات وتصميم وإنشاء وتشغيل وصيانة محطات توليد الكهرباء.