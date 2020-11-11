أكثر الكلمات إنتشاراً

الانتخابات الأمريكية انتخابات النواب فيروس كورونا أسعار الذهب الطقس طفل المرور سد النهضة مهرجان الجونة السينمائي وباء في القاهرة البحث عن أكثم

السويدي إلكتريك تتعاقد على مشروعات بقيمة 846 مليون جنيه

01:53 م الأربعاء 11 نوفمبر 2020
السويدي إلكتريك تتعاقد على مشروعات بقيمة 846 مليون جنيه

أرشيفية

كتبت- شيماء حفظي:

وقعت شركة السويدي اليكتريك للتجارة والتوزيع، عقود بقيمة 846 مليون جنيه لصالح الشركة المصرية لنقل الكهرباء.

وأوضحت شركة السويدي إلكتريك، في بيان للبورصة اليوم الأربعاء، أن الشركة التابعة لها، وقعت عقود لتنفيذ عدد من المشروعات.

وستنفذ الشركة – بحسب البيان - مشروع خط هوائي لرابط محطة محولات توشكى 4 عن طريق فتح الخط الكهربائي (العوينات / توشكى 2 ) على المحطة بطول 30*2 كيلومتر، بنظام تسليم المفتاح بقيمة 148 مليون جنيه، على أن يتم التنفيذ خلال 4 شهور من تاريخ الإخطار بقيول العطاء.

كما يتضمن التعاقد، مشروع إنشاء محطة محولات توشكى 4 جهد220/66/22 كيلو فولت من النوع المعزول بالغاز، بنظام تسليم المفتاح بقيمة 410 ملايين جنيه، على أن يتم التنفيذ خلال 10 شهور من تاريخ الإخطار.

وأوضح بيان الشركة، أنها ستنفذ مشروع إنشاء محطة محولات غرب بورسعيد بنظام تسليم المفتاح بقيمة 288 مليون جنيه على أن يتم تنفيذ المشروع خلال 12 شهرا من تاريخ توقيع التعاقد.

وتأسست السويدي إليكتريك عام 1997، وتعمل في إنتاج الكابلات الكهربائية والأعمدة والأبراج والمحولات والقواطع الكهربائية وجميع إكسسوارات الوصلات وتصميم وإنشاء وتشغيل وصيانة محطات توليد الكهرباء.

شركة السويدي اليكتريك للتجارة والتوزيع نقل الكهرباء السويدي إليكتريك

الخبر التالى:

مبيعات محلية تهبط بالبورصة في نهاية تعاملات اليوم

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 109422

    عدد المصابين

  • 100439

    عدد المتعافين

  • 6380

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 50885598

    عدد المصابين

  • 35870964

    عدد المتعافين

  • 1264161

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:بالفيديو.. نتيجة إيجابية لمصر.. تعادل كينيا وجزر القمر

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا