بعد الهبوط الكبير.. تعرف على أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار الذهب في مصر، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، حيث زاد الجرام جنيها واحدا، مقارنة بأسعار أمس.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة تجار الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع اليوم إلى 821 جنيهًا مقابل 820 جنيًها، أمس.

وبلغ سعر الجرام عيار 18 خلال تعاملات اليوم نحو 703 جنيهات، وسعر الجرام عيار 24 نحو 938 جنيهًا، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 6568 جنيهًا.

وعالميًا، ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم، حيث صعد سعر الأوقية بنحو 0.02 دولارا مقارنة بنهاية تعاملات أمس ليسجل 1877 دولارًا في تمام الساعة 12:45 ظهراً بتوقيت القاهرة، وفقًا لبيانات وكالة بلومبرج.

وكانت أسعار الذهب في مصر هبطت 32 جنيهًا للجرام الواحد، خلال تعاملات الاثنين والثلاثاء الماضيين.