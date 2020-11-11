ايبيكو تتعاقد لتوريد 100 ألف فيال من مستحضر REMAIST "ريمديسيڨير"

كتبت- شيماء حفظي:

أعلنت الشركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية – ايبيكو، اليوم الأربعاء، توقيع اتفاق تعاون مع شركة World Medicine وكيل الشركة بدول C.I.S لتوريد 100،000 ڨيال من مستحضر REMAIST " ريمديسيڨير" لدول روسيا – أوكرانيا – كازاخستان – أوزبكستان – مولدوفا - بيلاروسيا – كردستان – طاجكيستان بالإضافة إلى بولندا والتشيك وسلوفاكيا .

وقالت الشركة في بيان للبورصة اليوم، إن هذا الاتفاق تم تفعيلاً لما جاء باجتماع الدكتور أحمد كيلانى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب مع فيتالى فوفوك ( رئيس الجانب البيلاروسى لمجلس الأعمال المصرى البيلاروسى المشترك) بعد موافقة الجهات المعنية بالبلدين.

يذكر أنه منذ بداية انتشار جائحة كورونا فى شهر مارس وحتى الآن انتجت ايبيكو ملايين العبوات من المستحضرات التى استعانت بها وزارة الصحة المصرية فى مواجهة هذا الوباء.

وتعمل شركة ايبيكو في مجموعة مستحضرات متنوعة تم إستخدامها في علاج المصابين بالفيروس تشتمل على أدوية المسكنات وخوافض الحرارة.

وتأسست ايبيكو في مدينة العاشر من رمضان عام 1980.

وبدأت ايبيكو الإنتاج في عام 1985 كشركة في مجال صناعة الأدوية في مصر وفقاً لقواعد ممارسات الإنتاج الجيد.

وتقوم ايبيكو بتصنيع أكثر من 400 مستحضر صيدلي تغطي 25 مجموعة علاجية، ويتم تصدير منتجاتها إلى أكثر من 65 دولة حول العالم مع حصة سوقية تبلغ 21 % من إجمالي صادرات الأدوية المصرية.