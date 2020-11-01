استقرار أسعار الحديد في الأسواق مع بداية الشهر الجاري
كتبت_ دينا خالد:
قال أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن أسعار الحديد استقرت بالأسواق مع بداية شهر نوفمبر الجاري عند أسعار شهر أكتوبر.
وأضاف الزيني، أن متوسط أسعار الحديد يتراوح بين 9500 9800 جنيه أرض مصنع، وبين 10 آلاف و 10200 جنيه للمستهلك.
وذكر الزيني، أن حديد عز ثبت أسعاره عند 10100 جنيه للطن، وهي نفس أسعار الشهر الماضي.
واستقر حديد المصريين والسويس وبشاي عند 10 آلاف جنيه للطن، بحسب الزيني.
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