5 بنوك تشارك في تحالف لتمويل إنشاء مصنع أدوية بإجمالي 650 مليون جنيه

كتبت-منال المصري:

شارك بنك التعمير والإسكان ضمن التحالف المصرفي لتمويل صناعة الدواء المصرية، من أجل المساهمة في إنشاء مصنع للأدوية بمدينة برج العرب.

وأشار البنك في بيان صادر عنه اليوم الأحد أن التحالف المصرفي يضم بنوك المصري لتنمية الصادرات، والعقاري المصري العربي، والتنمية الصناعية وقناة السويس.

وقال حسن غانم، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان، في البيان إن عقد التمويل المشترك لصالح شركة فيتو فارم إنترناشيونال للأدوية والكيماويات، يستهدف المساهمة في التكلفة الاستثمارية لمشروع إنشاء مصنع للأدوية بمدينة برج العرب.

ويتضمن المشروع وحدتين إنتاجيتين تتخصص الوحدة الأولى في إنتاج كافة الأدوية الصيدلانية والمستحضرات الطبية، بينما تتخصص الوحدة الثانية في إنتاج الأدوية البيولوجية.

وأضاف غانم أن إجمالي مبلغ التمويل الذي يشارك به التحالف المصرفي حوالي 650 مليون جنيه وتبلغ حصة البنك في 120 مليون جنيه لمدة تبلغ 7 سنوات في حين تبلغ التكلفة الاستثمارية الاجمالية للمشروع نحو 1.1 مليار جنيه.

وبحسب رئيس مجلس إدارة البنك فإن البنك يهدف في إطار استراتيجيته التوسعية في المرحلة القادمة إلى التوسع في قروض الشركات لتشجيع الاستثمارات القومية وتلبية الاحتياجات التمويلية وخاصة للقطاعات الاقتصادية الأكبر تأثيراً في نمو الاقتصاد المصري والمتماشية مع خطة الدولة لرفع قدرات القطاعات الحيوية وخلق فرص عمل جديدة في مختلف المجالات.

وتأتي مشاركة البنك في إطار حرصه على دعم الاقتصاد القومي ودفع عجلة التنمية من خلال توفير الاحتياجات التمويلية اللازمة للمساهمة في تحقيق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة في مختلف القطاعات، بحسب غانم.

وأضاف غانم أن المساهمة في هذا التمويل المشترك يأتي لتقديم التمويل اللازم لصناعة تعد من أهم الصناعات الحيوية بالاقتصاد المصري مما يسهم في سرعة توفير الدواء للمواطن المصري والتوسع في انتاج الأدوية البيولوجية تماشيا مع الاتجاه العالمي لإنتاج هذا النوع من الأدوية والتي يتم الاعتماد في توفيرها حاليا على الاستيراد، مما يسهم في تخفيض الضغط على موارد الدولة من العملة الأجنبية، هذا بالإضافة إلى تصنيع منتجات جديدة لم يتم طرحها قبل بالسوق المصري كالحقن المجهزة مسبقا.