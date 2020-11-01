علاقات مصر والعراق الاقتصادية في أرقام

كتبت- ياسمين سليم:

تتطلع مصر إلى زيادة صادراتها إلى السوق العراقية، وإنشاء منطقة اقتصادية مشتركة ومراكز لوجستية ومناطق صناعية، بحسب بيان لمجلس الوزراء أمس في أعقاب زيارة رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، أمس.

ووقع رئيس الوزراء 15 اتفاقية ومذكرة تفاهم مع نظيره العراقي مصطفى الكاظمي، شملت مجالات مثل النفط، والموارد المائية، والإسكان والتشييد، والنقل، وحماية البيئة، إلى جانب تبادل الخبرات في مجالات أسواق الأوراق المالية وأيضا في مجال العدل والقضاء.

وتهدف مصر إلى زيادة صادراتها في السوق العراقية، لأن الأرقام تشير إلى ضعف قيمة الصادرات، والواردات بين البلدين.

العلاقات المصرية العراقية في أرقام

بلغ حجم التجارة بين مصر والعراق خلال العام الماضي حوالي 486 مليون دولار، منها ‏‏479 مليون دولار صادرات مصرية و7 ملايين دولار واردات من العراق، وفقًا للهيئة العامة للاستعلامات المصرية.

كان حجم التبادل التجاري وصل عام 2018 بعدما سجل 1.650 مليار، وهو أكبر رقم للتبادل التجاري بين مصر والعراق منذ عام 2003.

تصدر مصر للعراق عدة سلع ومنتجات منها الأثاث وغزل القطن وعجائن ومحضرات غذائية متنوعة وأدوية ومحضرات صيدلة وزيوت ودهون نباتية وحيوانية وحديد وسيلكون وبصل مجفف وصابون ومحضرات تنظيف وبلاط وأدوات صحية خزفية وحاصلات الزراعية (خضر وفاكهة) ولدائن بأشكالها الأولية وملابس جاهزة ومنتجات بترول وكربون.

كشفت بيانات المجلس التصديري للحاصلات الزراعية أن العراق استوردت 3% من إجمالى الصادرات الزراعية المصرية، وذلك في الفترة من سبتمبر 2018 حتى نهاية يونيو 2019.

صدرت مصر 4.289 مليون طن خضر وفاكهة بقيمة 2.154 مليار دولار خلال تلك الفترة.

وفقًا لآخر أرقام واردات مصر من العراق في عام 2017 جاءت مكسبات الطعم بقيمة 10 مليون دولار، والشيكولاتة ومنتجات الكاكاو 4.9 مليون دولار.

وتخطط مصر والعراق لاتخاذ إجراءات تنفيذية لزيادة معدلات التجارة والاستثمار خلال الفترة المقبلة.

واتفق البلدان أمس على بشكل مبدئي على إنشاء آلية "النفط مقابل الإعمار"، والتي تنص على قيام شركات مصرية بتنفيذ مشروعات تنموية في العراق مقابل كميات النفط التي ستستوردها مصر.

كما اتفق اتحاد الغرف التجارية المصرية مع نظيره العراقي على إنشاء غرفة عمليات تتولى الربط بين منتسبي الاتحادين لخلق تحالفات للتصنيع المشترك وتنفيذ مشروعات إعادة الإعمار، وتنمية التجارة البينية وتجاوزها إلى تعاون ثلاثي إلى أسواق دول الجوار ودول اتفاقيات التجارة الحرة.