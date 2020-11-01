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تراجع طفيف لأسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الأحد

12:34 م الأحد 01 نوفمبر 2020
تراجع طفيف لأسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الأحد

أسعار الذهب

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار الذهب في السوق المحلي، خلال تعاملات اليوم الأحد، حيث انخفض الجرام بنحو جنيها واحدا، مقارنة بأسعار أمس.

وقال نادي نجيب سكرتير عام شعبة تجار الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا، إن سعر جرام الذهب عيار 21 تراجع اليوم إلى 821 جنيهًا مقابل 822 جنيهًا، أمس.

ووصل سعر الجرام عيار 18 خلال تعاملات اليوم إلى نحو 703 جنيهات، وسعر الجرام عيار 24 إلى 738 جنيهًا، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 6586 جنيهًا.

واليوم عطلة رسمية في البورصات العالمية.

أسعار الذهب الذهب جرام الذهب

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