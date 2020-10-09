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وزير قطاع الأعمال لمصراوي: ننتظر ملاحظات الشركات على "مسودة اللائحة" لمناقشتها

04:37 م الجمعة 09 أكتوبر 2020
وزير قطاع الأعمال لمصراوي: ننتظر ملاحظات الشركات على "مسودة اللائحة" لمناقشتها

هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام

كتبت – شيماء حفظي:

قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، لمصراوي، إن الوزارة تنتظر ملاحظات الشركات واستفساراتها بشأن مسودة لائحة الموارد البشرية الموحدة الجديدة.

وأضاف الوزير، أن الوزارة ستناقش مع الشركات الاستفسارات، وتعمل على توضيح الأمور، وتستمع إلى ملاحظات العمال وتدرسها، تمهيدًا لإصدار اللائحة النهائية.

وطالبت الوزارة، الشركات، بإرسال ردها وملاحظاتها، بشأن مسودة لائحة الموارد البشرية خلال الأسبوع المقبل، على أن يتم الاجتماع مع كل شركة على حدة، قبل إقرار اللائحة.

وأوضح الوزير، أن الوزارة انتهت من إعداد 5 لوائح أخرى، بالتوازي مع لائحة الموارد البشرية، لكن سيتم إرسالها للشركات بعد الانتهاء من لائحة الموارد البشرية، مشيرًا إلى أن اللوائح الأخرى لن تثير الجدل بشأن كبير.

وأوضح الوزير، أن تعديل بنود الأجور في الشركات التابعة لتشمل الأجر الأساسي والمتغير سيتم تطبيقها على جميع الشركات الخاسرة والرابحة، فيما تكون مكافآت وحوافز الأرباح مرتبطة بزيادة أرباح الشركة.

وكان الوزير، قال في تصريحات سابقة لمصراوي، إن اللائحة الجديدة لا تستهدف الانتقاص من حقوق العمال، لكنها تنظم العلاقة بين ما يحصل عليه العمال –كأصحاب دور أساسي في العملية الإنتاجية– وما تحصل عليه الدولة كمساهم أساسي ومالك لرأس مال الشركات.

وطرحت الوزارة قبل أيام، مسودة اللائحة، للنقاش واستقبال تقارير اللجان النقابية بالشركات، تمهيدًا لإصدار لائحة تنفيذية موحدة للشركات التابعة لها، بعد تعديل قانون قطاع الأعمال العام 203.

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