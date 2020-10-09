"هاند جيل وفيس شيلد".. كيف اختلفت تكلفة السبلاي ليست بسبب كورونا؟

كتبت- شيرين صلاح:

تختلف مكونات قائمة الطلبات "السبلاي ليست" في المدارس الخاصة كل عام على حسب المرحلة العمرية للطالب من أنواع الكشاكيل والأدوات مدرسية أخرى، لكن كورونا أضاف عددًا من البنود على هذه القائمة العام الدراسي الجديد.

وركزت المدارس الخاصة في قائمة طلباتها بـ "السبلاي ليست" من أولياء الأمور على معقمات اليد وقناع حماية الوجه "فيس شيلد"، بالإضافة إلى باقي الأدوات المدرسية الخاصة بكل طالب، في ظل استمرار مخاوف جائحة كورونا هذا العام.

ويبدأ العام الدراسي الجديد خلال الأيام المقبلة، تحديدا في 17 من أكتوبر الجاري.

وتقول هبة إبراهيم لمصراوي، إنها لديها طفلتين في مرحلة الابتدائية بإحدى المدارس الخاصة، فعندما أرسلت لهم المدرسة هذا العام قائمة السبلاي ليست وجدت بها العديد من أنواع المنظفات.

وأضافت هبة، أن المدرسة أرسلت لهم منظفات متمثلة في 2 لتر كحول، و2 معقم لليدين، و2 علبة مناديل مبللة معقمة، و2 علبة مناديل ورقية عادية لكل طالب.

وتابعت هبة، أن هذه طلبات المدرسة فقط، مشيرة إلى أن كل طالب عليه أن يحضر أيضا بمعقمات شخصية أخرى بخلاف المطلوبة بقائمة السبلاي ليست.

وتتمثل المعقمات الشخصية الخاصة بطفل في لتر كحول، ومعقم لليد، وعلبة مناديل ورقة، وعلبة مناديل مبللة معقمة، وكمامة يوميا، وصابونة صغيرة.

وذكرت هبة، أن طلبات المعقمات أكثر من الأدوات المدرسية هذا العام، نظرا لاستمرار مخاوف جائحة كورونا.

وتعجبت هبة من الطلبات الكثيرة الخاصة بالمنظفات التي طلبتها منهم المدرسة، وقالت" المفروض المدرسة توفر المعقمات دي للأطفال، وكل طفل هيكون أكيد أهله هيشتروا المعقمات الشخصية له".

وبسبب المعقمات التي طلبتها المدرسة سترتفع تكلفة السبلاي ليست هذا العام بين 300 و360 جنيها للطفل الواحد، بحسب ما قالته هبة.

واتفقت ماهندا محمد، وهي أم لطفلين أحدهما بالمرحلة الابتدائية وآخر بالحضانة، إن المدرسة أرسلت أيضا قائمة الطلبات الخاصة بهذا العام وبها بعض من أصناف المعقمات.

وبحسب ماهندا، فإنه المدرسة لم تطلب أدوات مدرسية كثيرة جديدة هذا العام، فمع توقف العام الدراسي الماضي فيوجد بالمدرسة الكثير من أدوات العام الماضي، لذا لم يطلب من أولياء الأمور الكثير هذا العام.

وقالت ماهندا، إن المدرسة لم تلزمهم بمنظفات شخصية أخرى للأطفال، ولكنها ستشتري المزيد لهم وترسلها معهم ليستخدموها طوال اليوم للحفاظ على سلامتهم.

وأضافت ماهندا، أنه مع تخفيف الطالبات الخاصة بالأدوات المدرسية، تصبح تكلفة قائمة السبلاي ليست للطفلين بنفس قيمة العام الماضي والتي تقدر بنحو 600 جنيه للطفلين.

وتختلف قائمة الطلبات الخاصة بكل مدرسة، فطلبت المدرسة من شيماء العيسوي، وهي والدة لطفلة بالمرحلة الابتدائية في الجزء الخاص بالمعقمات من السبلاي ليست: معقم خاص باليد، ومناديل مبللة معقمة، وفيس شيلد، في حين طلبت القليل أيضا من الأدوات المدرسية هذا العام، نظرا لوجود فائض من الأدوات بالمدرسة من العام الدراسي الماضي بعد توقفه.



وترى شيماء، أن الطلبات الخاصة بالمعقمات ليست كثيرة، لأن المدرسة ستوفر المزيد من المعقمات للطلاب للحفاظ على سلامتهم وتجنبا لانتشار المرض بينهم.

وخلال يوليو الماضي، أعلن طارق شوقي وزير التربية والتعليم ملامح العام الدراسي الجديد في ظل انتشار أزمة كورونا، حيث تم تخفيض عدد أيام الحضور لطلاب المرحلة الابتدائية والاعدادية والثانوية.

وأضاف وزير التربية والتعليم، أنه بالنسبة لتلاميذ الصفوف من رياض الأطفال، سيكون الحضور إلى المدارس يوميًا، لأنهم في حاجة إلى التعامل المباشر مع المدرس.

وقال وزير التربية والتعليم، إنه من الصف 4 ابتدائي حتى الثانوي، سيتم التعامل بأشكال متناسبة مع الفئة العمرية، مشيرًا إلى أن طلاب المرحلة الثانوية من الممكن أن تكون نسبة حضورهم في المدارس يومان في الأسبوع.

وأشار شوقي، إلى أن التلاميذ من 4 ابتدائي لـ 6 ابتدائي يتواجدون في المدارس 4 أيام، على أن يتم تدوير الطلاب لتقليل الكثافات.