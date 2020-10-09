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أسعار الذهب تقفز في مصر والجرام يرتفع 8 جنيهات بتعاملات اليوم

01:20 م الجمعة 09 أكتوبر 2020
أسعار الذهب تقفز في مصر والجرام يرتفع 8 جنيهات بتعاملات اليوم

أسعار الذهب

كتبت– شيماء حفظي:

قفزت أسعار الذهب في السوق المحلي، خلال تعاملات اليوم الجمعة، مقارنة بمستوياتها أمس، وزاد سعر الجرام من الذهب عيار 21 نحو 8 جنيهات اليوم.

وقال نادي نجيب سكرتير عام شعبة تجار الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 سجل اليوم 834 جنيها مقابل 826 جنيهًا، أمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 714.9 جنيه، وسعر الجرام عيار 24 نحو 953 جنيهًا، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 6672 جنيها.

وعالميًا، شهدت أسعار الذهب ارتفاعا خلال تعاملات اليوم الجمعة؛ ليصل السعر إلى 1914 دولارًا للأوقية مقابل 1892.3 دولار أمس، وفقا لنجيب.

أسعار الذهب سعر جرام الذهب

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