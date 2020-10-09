أسعار السمك ترتفع في سوق العبور خلال الأسبوع الماضي

كتبت – شيماء حفظي:

ارتفعت أسعار الأسماك، في سوق العبور خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث زاد سعر كيلو السمك البلطي جنيها، والبوري 3 جنيهات للكيلو، اليوم الجمعة مقارنة بأسعار الجمعة الماضي.

زاد سعر كيلو السمك البلطي، جنيها خلال تعاملات الأسبوع الماضي، ليتراوح اليوم الجمعة بين 24 و28 جنيها.

وفقا لأسعار اليوم الجمعة، زاد سعر كيلو السمك البوري، خلال الأسبوع 3 جنيهات، ليتراوح اليوم 42 و 48 جنيها مقابل بين 39 و 45 جنيها الجمعة الماضي.

وزاد سعر كيلو السمك المكرونة السويسي، 4 جنيهات للكيلو اليوم الجمعة، مقارنة بأسعار الجمعة الماضي، ليتراوح اليوم بين 54 و60 جنيها.

واستقر سعر كيلو الكابوريا خلال الأسبوع ليتراوح اليوم الجمعة بين 30 و120 جنيها، وهي نفس أسعار الجمعة الماضي.

وبلغ سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و 170 جنيها، وسعر كيلو الجمبرى ليتراوح بين 300 جنيه و 360 جنيها، وفقا للموقع الرسمي للسوق.

كما تراوح سعر كيلو السمك الفيليه البلطي بين 30 و90 جنيها، وهي نفس أسعار الجمعة الماضي.