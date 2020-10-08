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تعرف على أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الخميس

12:52 م الخميس 08 أكتوبر 2020
تعرف على أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الخميس

أسعار الذهب

كتبت- شيرين صلاح:

استقرت أسعار الذهب في السوق المحلي، خلال تعاملات اليوم الخميس، عند نفس مستوياتها أمس.

وقال نادي نجيب سكرتير عام شعبة تجار الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 سجل اليوم 826 جنيهًا، وهو نفس سعر أمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 708 جنيهات، وسعر الجرام عيار 24 نحو 944 جنيهًا، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 6608 جنيهات.

وعالميًا، شهدت أسعار الذهب ارتفاعا خلال تعاملات اليوم الخميس، وصعد سعر الأوقية نحو 4.9 دولار بنسبة 0.26% مقارنة بنهاية تعاملات أمس؛ ليصل السعر إلى 1892.3 دولار في الساعة 12:43 بتوقيت القاهرة.

أسعار الذهب الذهب السوق المحلي

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