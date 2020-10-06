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أسعار الدولار تتراجع في عدد من البنوك بنهاية تعاملات الثلاثاء

05:14 م الثلاثاء 06 أكتوبر 2020
أسعار الدولار تتراجع في عدد من البنوك بنهاية تعاملات الثلاثاء

أسعار الدولار

كتب- مصطفى عيد:

تراجع سعر صرف الدولار في عدد من البنوك مع نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بمستواه مساء أمس الاثنين، بينما استقر السعر في بعض البنوك الأخرى.

وتراجع سعر الدولار قرشا واحدا في بنوك الأهلي المصري، ومصر، والتعمير والإسكان، والبركة إلى 15.68 جنيه للشراء، و15.78 جنيه للبيع.

كما هبط سعر العملة الأمريكية قرشا واحدا في بنوك القاهرة، والتجاري الدولي، والإسكندرية إلى 15.67 جنيه للشراء، و15.78 جنيه للبيع.

وانخفض سعر الدولار قرشين في بنك قناة السويس إلى 15.67 جنيه للشراء، و15.77 جنيه للبيع.

وبقي سعر العملة الأمريكية ثابتا في البنك العربي الأفريقي عند 15.67 جنيه للشراء، و15.77 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول عند 15.68 جنيه للشراء، و 15.78 جنيه للبيع.

وحافظ سعر العملة الأمريكية على مستواه في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 15.70 جنيه للشراء، و 15.80 جنيه للبيع.

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