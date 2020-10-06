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السويس للأسمنت تعين مستشارًا ماليًا لتقييم سهمها قبل تنفيذ عرض "هيدلبرج"

02:55 م الثلاثاء 06 أكتوبر 2020
السويس للأسمنت تعين مستشارًا ماليًا لتقييم سهمها قبل تنفيذ عرض "هيدلبرج"

شركة السويس للأسمنت

كتبت- ياسمين سليم:

قالت شركة السويس للأسمنت اليوم الثلاثاء إنها عينت جرانت ثورنتون للاستشارات المالية مستشارًا ماليًا مستقلًا لإعداد دراسة تقييم القيمة العادلة لسهم الشركة.

وأضافت الشركة في بيان مرسل للبورصة المصرية أن تعيين مستشار مالي يأتي في ضوء طلب الهيئة العامة للرقابة المالية وبناء على العرض المقدم من شركة هايدلبرج سيمنت فرانس أس أيه أس للاستحواذ على أسهم شركة السويس للأسمنت.

وشركة هايدلبرج سيمنت فرانس أس أيه أس، هي الشركة الأم لشركة سيمون فرانسيه التي تمتلك بصورة مباشرة وغير مباشرة 55.08% من أسهم شركة السويس للأسمنت، بحسب البيان. وتسعى الشركة للاستحواذ على باقي الأسهم المكملة لنسبة الـ 100% بحسب بيان سابق.

وشركة السويس للأسمنت شركة مساهمة مصرية تم تأسيسها في عام 1977، وتعمل في إنتاج الأسمنت بمختلف أنواعه وغيره من المنتجات المتفرغة من صناعة الأسمنت والمرتبطة بها، وإنتاج مواد البناء الأخرى ومستلزمات التشييد والاتجار فيها، واستغلال المناجم والمحاجر فيما عدا الرمل والزلط.

شركة السويس للأسمنت هيدلبرج جرانت ثورنتون

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