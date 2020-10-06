انتعاش النفط والأسواق المالية بعد عودة ترامب للبيت الأبيض

كتبت- ياسمين سليم:

عاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، للبيت الأبيض ليل أمس بعد 4 أيام قضاها في المستشفى للعلاج من مرض فيروس كورونا، مما أحدث انتعاشة في الأسواق المالية.

ورغم أن ترامب لم يشفى من المرض، وخرج رغم مناشدات الأطباء بعدم خروجه وضرورة التزامه بالحجر الصحي، إلا أن الأسواق المالية أبدت ردة فعل جيدة مع الإعلان عودتهم البيت الأبيض.

النفط

عادت أسعار النفط للصعود بعد أن كانت قد هوت 4% في أعقاب الإعلان عن إصابة ترامب بكورونا.

وصعد سعر خام برنت اليوم الثلاثاء بنسبة 1.36% ليسجل 41.8 دولار للبرميل الواحد، بحسب بيانات وكالة بلومبرج.

وكانت الأسعار حققت قفزة أمس وصعدت بأكثر من 5%، بعد أن هدأ إعلان ترامب عودته إلى البيت الأبيض قلق المشترين وكذلك بفضل آمال بشأن اتفاق على حزمة تحفيز أمريكية لمواجهة تداعيات الجائحة، وفقًا لرويترز.

الذهب

وانخفضت أسعار الذهب اليوم عقب مغادرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المستشفى.

وبحسب بيانات وكالة بلومبرج بلغ سعر أوقية الذهب 1913 دولارًا بحلول الساعة 11.30 صباحًا بانخفاض نسبته 0.03%.

وينحسر الإقبال على الملاذات الآمنة مثل الذهب والمعادن، مع استقرار الأسواق والأوضاع الاقتصادية والسياسية.

ارتفاع الأسواق

شهدت الأسواق العالمية ارتفاعا بفعل حالة ارتياح بعد خروج الرئيس الأمريكي وفي الوقت الذي تسطع فيه احتمالات تقديم حزمة تحفيز أمريكية جديدة على ما يبدو، وفقًا لوكالة رويترز.

وارتفعت أسواق الأسهم الآسيوية اليوم لأعلى مستوى في أسبوعين، في المقابل انخفضت الأسواق الأوروبية في بداية التعاملات، إذ أثرت تقارير متباينة للشركات سلبا على التفاؤل.

وارتفع المؤشر نيكي القياسي 0.52% إلى 23433.73 نقطة، بينما ربح المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.52% إلى 1645.75 نقطة. ولم يسجل المؤشران هذه المستويات منذ 30 سبتمبر.

وكانت الأسهم الأمريكية قد أغلقت على ارتفاع أمس، متعافية من تراجعات الجلسة السابقة.