التجارة والصناعة: 1.6 مليار دولار حجم التبادل التجاري مع كوريا الجنوبية

القاهرة- مصراوي:

قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة إن حجم التبادل التجاري بين مصر وكوريا الجنوبية بلغ العام الماضي مليار و595 مليون دولار.

جاء ذلك خلال لقاء موسع للوزيرة مع هونج جين ووك سفير كوريا الجنوبية الجديد بالقاهرة لبحث مستقبل العلاقات الاقتصادية بين البلدين وسبل تنمية التعاون التجاري والصناعي بين مصر وكوريا الجنوبية.

وأشارت الوزيرة إلى أن أهم بنود التبادل التجاري تضمنت السلع الهندسية والالكترونية والأثاث والملابس الجاهزة والمنتجات الكيماوية والأسمدة والصناعات الطبية.

وأضافت أن الاستثمارات الكورية في مصر تبلغ حوالي 570 مليون دولار في عدد 181 مشروعاً في مجالات الصناعة والخدمات والإنشاءات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة والزراعة.

وقالت الوزيرة إن اللقاء تناول الاستثمارات الكورية في مصر حالياً والتي تتسم بالتنوع والانتشار وتمثل قصة نجاح مميزة من بين تجارب الدول المستثمرة بالسوق المصري.

وأشارت الوزيرة، إلى تطلع الحكومة المصرية لتعميق التعاون وتبادل الخبرات مع كوريا الجنوبية وإقامة مشروعات تنموية جديدة مع الجانب الكوري، بما يسهم في إحداث طفرة في مستوى العلاقات الاقتصادية المشتركة.

وأشارت جامع إلى قوة ومتانة العلاقات بين مصر وكوريا والتي تستند إلى تاريخ طويل من التعاون في مختلف المجالات وخاصةً التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، وحرص مصر على تعزيز التعاون التجاري بين البلدين والاستفادة من الخبرات الكورية المتميزة ونقلها للصناعة المصرية والاستفادة من الخبرات الكورية في مجال تنمية وتطوير قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وأوضحت الوزيرة أن التجارة الإلكترونية تحظى بأهمية كبيرة خلال المرحلة الحالية لدورها الرئيسي في زيادة العلاقات التجارية بين مصر وكوريا خاصةً في ظل ظروف انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" حيث تعد مجالاً خصباً لنشاط رواد الأعمال والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

وأشارت إلى أن الوزارة حريصة على الاستفادة من التجربة التي تبنتها الحكومة الكورية لربط وتشبيك الشركات الكورية الصغيرة بنظرائها من الشركات الكبرى الأمر الذي ساهم في توفير فرص عمل وزيادة اعتماد الشركات الكورية الكبرى على مستلزمات الإنتاج المحلية.

كما تحرص الوزارة، على تقديم كافة أوجه الدعم للاستثمارات العاملة بالسوق المصري وبصفة خاصة الاستثمارات الكورية لا سيما وأنها توفر الكثير من فرص العمل والخبرات والتكنولوجيات الصناعية لتطوير الصناعة المصرية، بحسب الوزيرة,

وأكد هونج جين ووك سفير كوريا الجنوبية الجديد بالقاهرة حرص بلاده على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والصناعي والاستثماري مع مصر خلال المرحلة المقبلة، مشيرا إلى أن الشركات الكورية تنظر للسوق المصري على أنه من أهم الوجهات الاستثمارية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وأشاد ووك بالجهود التي بذلتها الحكومة المصرية لمقاومة انتشار فيروس كورونا المستجد خاصةً فيما يتعلق بدعم الاقتصاد المصري والمصنعين والمصدرين فضلاً عن الحفاظ على العمالة ومعدلات التشغيل المتواجدة داخل القطاع الصناعي.

وقال إن كافة المؤشرات الدولية تفيد بأن الاقتصاد المصري يسير على الاتجاه الصحيح الأمر الذي سيسهم في جذب مزيد من الشركات الكورية للعمل بالسوق المصري.