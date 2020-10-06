رئيس البنك الزراعي: تبسيط فتح الحسابات سيجذب المزيد من العملاء للبنوك

كتبت- منال المصري:

قال علاء فاروق، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، إن إعلان البنك المركزي المصري تبسيط إجراءات فتح الحسابات للأفراد والشركات خطوة هامة سيكون لها أثر كبير على رفع معدلات انضمام عملاء جدد للقطاع المصرفي والاقتصاد الرسمي.

وأكد علاء فاروق أن ذلك سيسهل فتح الحسابات لصغار التجار والحرفيين وأصحاب الأنشطة متناهية الصغر، الأمر الذي سيفتح المجال لاستخدام وسائل الدفع الرقمية بشكل أكبر ويقلل من تداول النقد، وبالتالي سيؤدي إلى تحقيق المزيد من التقدم نحو الشمول المالي.

وأعلن البنك المركزي، أمس الاثنين، اتخاذ عدة تيسيرات لتبسيط إجراءات فتح الحسابات سواء للعملاء الأفراد أو للمنشآت متناهية الصغر وأصحاب الحرف والمهن الحرة، حيث تتيح الإجراءات الجديدة للعملاء الجدد فتح الحسابات الجارية أو الادخارية مثل التوفير والودائع والشهادات ببطاقة الرقم القومي فقط.

وذكر البنك، في بيان له أمس، أنه سيتم إتاحة فتح حسابات للمنشآت متناهية الصغر وكذا أصحاب المهن الحرة وأصحاب الحرف تحت مسمى "نشاط اقتصادي" وذلك لدى رغبتهم في فتح الحسابات باسم المنشآت والورش المملوكة لهم.

وأشار المركزي إلى أن هذا الأمر من شأنه إتاحة الفرصة للاستفادة من الخدمات المصرفية وعلى رأسها الحصول على التمويل اللازم لنمو حجم أعمالهم.

كما تضمنت التعديلات رفع حجم المعاملات اليومية والشهرية للمنشآت متناهية الصغر والأفراد وأصحاب المهن الحرة والحرفيين، وذلك عملاً على رفع معدلات استخدام الخدمات المالية والمصرفية المتاحة التي تتسم بالمرونة وتمثل عامل أمان للمتعامل حيث يتم استخدامها كبديل لتداول النقود، بحسب البيان.

وقال المركزي إن هذه التعديلات تأتي في إطار الإجراءات التي يتخذها لتعزيز الشمول المالي والتيسير على المواطنين البسطاء وتذليل العقبات أمام المهن الحرة وأصحاب الورش عملاً على تعظيم استفادتهم من الخدمات المصرفية فضلاً عن الحصول عليها بطريقة آمنة وأسعار معقولة.