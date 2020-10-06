أبو قير للأسمدة تدرس إنشاء مصنع ميثانول بميناء السخنة بتكلفة 2.6 مليار دولار

كتبت – شيماء حفظي:

تدرس شركة أبو قير للأسمدة، إنشاء مصنع جديد للميثانول داخل ميناء السخنة بتكلفة 2.6 مليار دولار.

وقالت الشركة في بيان للبورصة اليوم الثلاثاء، إنها تدرس تنفيذ المشروع على مرحلتين، الأولى 1.6 مليار دولار والثانية مليار دولار، توزع ملكيته على أبوقير للأسمدة والأهلي كابيتال وحلوان للأسمدة.

وتتضمن المرحلة الأولى للمشروع إنتاج مليون طن ميثانول في العام و400 ألف طن أمونيا توجه جميعها للتصدير، ومن المخطط إنشاء المشروع داخل المنطقة الاقتصادية لميناء السخنة، وفقا للبيان.

وقالت الشركة إنه تم أخذ الموافقة المبدئية من الهيئة الاقتصادية لقناة السويس لتخصيص 1.6 مليون متر مربع لتنفيذ المشروع.

كما حصلت الشركة على الموافقة المبدئية من وزارة البترول بكمية الغاز اللازمة للمشروع، ومن المخطط تمويل مشروع الميثانول بواقع 70% قروض بنكية و30% تمويل ذاتي يشمل رأس مال مدفوع للشركة الجديدة الخاصة بالمشروع.

وقالت شركة أبو قير للأسمدة، إن مشروع خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وزيادة الطاقة الإنتاجية لمصنع يوريا أبو قير 3، يتبلغ تكلفته الاستثمارية ما بين 80 إلى 100 مليون دولار.

وأوضحت الشركة، أن المشروع يستهدف رفع الطاقة الإنتاجية للمصنع من 1925 طن يوميا إلى 2370 طن يوميا من اليوريا المحببة.

وقالت إن التوسعات لن يترتب عليها توقف تشغيل المصنع الحالي لكن سيتم العمل بالتوازي مع سير العملية الإنتاجية، إلى أن يتم إضافة الطاقة الجديدة.

وأوضحت الشركة أنه من المقرر تمويل مشروع التوسعات الجديد لمصنع أبو قير 3 بشكل كامل من البنوك مع تكليف شركة الأهلي كابيتال القابضة (المستشار المالي للشركة) بالعمل على تدبير التمويل.

وقالت الشركة، إنه من المخطط الحصول على قرض بقيمة 25 مليون دولار تحت مظلة جهاز شؤون البيئة وباقي التمويل من خلال البنوك المصرية.

وتعمل الشركة في صناعة جميع أنواع الأسمدة والمواد الكيماوية والمواد الأخرى المرتبطة بها أو المشتقة منها او اللازمة لصناعتها وتعبئتها وشرائها وبيعها في مصر أو الخارج.