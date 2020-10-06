موانئ السخنة والأدبية يشهدان زيادة كبيرة في أعداد السفن وتداول الحاويات في شهرين

كتبت- ياسمين سليم:

ارتفاع الإقبال على مينائي السخنة والأدبية خلال شهري أغسطس وسبتمبر الماضيين، بحسب بيان من الهيئة الاقتصادية لقناة السويس اليوم الثلاثاء.

وقال البيان إن ميناء الأدبية التابع للهيئة استقبل خلال شهر أغسطس الماضي 46 سفينة بزيادة قدرها 47% عن العام الماضي، كما استقبل خلال شهر سبتمبر 37 سفينة بزيادة قدرها 43٪؜ مقارنة بشهر ذات العام الماضي.

بلغ إجمالي حجم التداول في البضائع العامة خلال الشهر الماضي 600.2 ألف طن بزيادة قدرها 65.67%،وبلغ حجم تداول الحاويات 5909 حاويات بزيادة قدرها 17.80% عن العام الماضي 2019، وفقًا للبيان.

وقال البيان إن ميناء العين السخنة التابعة للهيئة استقبل في أغسطس عدد 38 سفينة بزيادة قدرها 32%، وبلغ حجم تداول الحاويات 65551 حاوية بزيادة قدرها 20%.

وبلغ حجم تداول الصب الجاف 594062 طنًا بزيادة قدرها 281% وبلغ حجم التداول في الصب السائل 231105 طنًا بزيادة قدرها 243٪؜ عن العام الماضي، وفقًا للبيان.

وقال بيان الهيئة إن حركة تداول السفن والبضائع عن شهر سبتمبر الماضي شهدت زيادة في عدد السفن بنسبة 32% حيث استقبل الميناء 22 سفينة حاويات و5 صب جاف و1 صب سائل و1 بضائع عامة.

وبلغ حجم تداول الحاويات 64339 حاوية بزيادة قدرها 40%، وبلغ حجم تداول الصب الجاف 305293 طنًا بزيادة قدرها 283%، كما حقق الميناء نسبة زيادة 100% في البضائع العامة بإجمالي 2524 طنًا.