البورصة ترتفع مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء

كتب- مصطفى عيد:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء بنسبة 0.43% إلى مستوى 11055 نقطة.

كما صعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.89%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.96%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 تراجع في نهاية تعاملات أمس الاثنين، لأول مرة في آخر 6 جلسات، بنسبة 0.58% إلى مستوى 11007 نقطة.