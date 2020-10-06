أكثر الكلمات إنتشاراً

إصابة ترامب بكورونا التصالح في مخالفات البناء أمير الكويت الانتخابات الأمريكية العام الدراسي الجديد فتاة فيرمونت سد النهضة أسعار الذهب الطقس فيروس كورونا مايغلاش عليك

البورصة ترتفع مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء

10:25 ص الثلاثاء 06 أكتوبر 2020
البورصة ترتفع مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء

البورصة المصرية

كتب- مصطفى عيد:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء بنسبة 0.43% إلى مستوى 11055 نقطة.

كما صعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.89%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.96%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 تراجع في نهاية تعاملات أمس الاثنين، لأول مرة في آخر 6 جلسات، بنسبة 0.58% إلى مستوى 11007 نقطة.

البورصة مؤشر البورصة أسهم البورصة

الخبر التالى:

موانئ السخنة والأدبية يشهدان زيادة كبيرة في أعداد السفن وتداول الحاويات في شهرين

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 103683

    عدد المصابين

  • 97355

    عدد المتعافين

  • 5981

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 35340132

    عدد المصابين

  • 35340132

    عدد المتعافين

  • 1040948

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا