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وزيرة التجارة والصناعة تصدر قراراً بوقف تصدير الفول بكافة أنواعه لمدة 3 أشهر

07:01 م الإثنين 05 أكتوبر 2020
وزيرة التجارة والصناعة تصدر قراراً بوقف تصدير الفول بكافة أنواعه لمدة 3 أشهر

نيفين جامع

القاهرة- مصراوي:

أصدرت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة قراراً بوقف تصدير الفول لمدة ٣ أشهراعتباراً من تاريخ نشره بالوقائع المصرية، كما نص القرار على السماح بتصدير الكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلي والتى تقدرها وزارة التموين والتجارة الداخلية بعد موافقة وزير التجارة والصناعة، بحسب بيان اليوم الاثنين.

وقالت الوزيرة إن هذا القرار جاء بعد تنسيق كامل مع وزير التموين والتجارة الداخلية وذلك تنفيذاً للخطة الشاملة التى أقرتها الحكومة لتوفير احتياجات المواطنين من السلع وبصفة خاصة السلع الأساسية وذلك ضمن الإجراءات والتدابير الاحترازية التى تتخذها الدولة خلال المرحلة الحالية لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد.
وأشارت جامع إلى أن قرار حظر التصدير عزز من المخزون الاستراتيجي للفول حيث يكفي المخزون الحالى حاجة الاستهلاك خلال خمس أشهر ونصف، كما ساهم القرار ايضاً في حدوث انخفاض في الاسعار العالمية للفول وهو الامر الذي انعكس اإجاباً على سعر البيع للمستهلك المصري.

نيفين جامع وزارة التجارة وزير التموين الفول

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