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شعبة الخضراوات: فاصل العروات وراء ارتفاع أسعار الطماطم بالأسواق

04:25 م الإثنين 05 أكتوبر 2020
شعبة الخضراوات: فاصل العروات وراء ارتفاع أسعار الطماطم بالأسواق

أسعار الطماطم

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار الطماطم في سوق الجملة، بنحو جنيهين للكيلو الواحد، مقارنة بأسعار الأسبوع الماضي، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

وبحسب موقع سوق العبور، اليوم الاثنين، فإن سعر كيلو الطماطم يتراوح بين 1.75 و4.5 جنيه مقابل 1.5 و2.5 جنيه، الأسبوع الماضي.

وقال حاتم النجيب، رئيس شعبة الخضراوات بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن أسعار الطماطم شهدت ارتفاعا بسيطا بالأسواق نظرا لفاصل العروات بين المحاصيل الزراعية.

وأضاف أنه خلال شهر نوفمبر المقبل سيُطرح المحصول الجديد من الطماطم وتتراجع هذه الارتفاعات مرة أخرى بالأسواق.

أسعار الطماطم شعبة الخضراوات حاتم النجيب الطماطم

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