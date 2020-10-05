تطور إنتاج الذهب في منجم السكري منذ بداية 2020 وتوقعات انخفاضه (جراف تفاعلي)

كتب- مصطفى عيد:

قالت شركة سنتامين، المسؤولة عن إدارة منجم السكري لإنتاج الذهب في مصر، إنها تتوقع أن يتراجع إنتاج الذهب من المنجم خلال الربع الرابع إلى 70 ألف أوقية مقارنة بحوالي 120 ألف أوقية (تقديرات أولية) في الربع الثالث من نفس العام، ومقابل نحو 148.4 ألف أوقية خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وبحسب بيان صدر عن سنتامين مؤخرا، تأتي توقعات الشركة بعد أن قررت تأجيل عمليات التعدين السطحي في إحدى مناطق المنجم على الفور بعد رصد حركة في المنطقة المذكورة بالمرحلة الرابعة من الجدار الغربي، وهو ما قد يهدد أمن وسلامة العاملين في حالة استمرار التعدين بها.

وقالت الشركة إن تأجيل التعدين بهذه المنطقة هو إجراء وقائي لحماية صحة وسلامة القوى العاملة وإمكانات السكري على المدى الطويل.

وأشارت إلى أن الإنتاج وصل خلال فترة أول 9 أشهر من العام الجاري إلى 375 ألف أوقية بعد تقديرات أولية بوصول الإنتاج في الربع الثالث إلى 120 ألف أوقية، وبالتالي سيكون إنتاج العام، بحسب تقديرات الشركة المبدئية 445 ألف أوقية.

وفي حالة تسجيل إنتاج الشركة خلال عام 2020 هذه التقديرات لن تتمكن الشركة بذلك من تحقيق مستهدفاتها لإنتاج العام الجاري والتي أعلنت في بداية العام أنها تتراوح بين 510 آلاف و540 ألف أوقية.

كما سيسجل الإنتاج خلال عام 2020 في هذه الحالة تراجعا بنسبة 7.4% مقارنة بمستواه في العام الماضي عند نحو 480.5 ألف أوقية، والذي حقق زيادة طفيفة مقارنة بعام 2018 بنسبة 1.7%.

ويأتي ذلك رغم إفلات إنتاج الشركة من المنجم من تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد، حيث شهد النصف الأول من 2020، الذي شهد ذروة الأزمة، تحقيق أعلى إنتاج نصف سنوي لها خلال آخر عامين ونصف بكمية نحو 256 ألف أوقية.

ويرصد مصراوي في الإنفوجرافيك التفاعلي التالي تطور إنتاج الذهب من منجم السكري خلال عام 2020، سواء خلال الربعين الأول والثاني التي أعلنت الشركة عنهما مسبقا، أو التقديرات الأولية لإنتاج الربع الثالث، والمتوقعة لإنتاج الربع الرابع.