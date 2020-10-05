تعطيل العمل بالبورصة الخميس المقبل بمناسبة نصر أكتوبر
القاهرة- مصراوي:
أعلنت البورصة المصرية تعطيل العمل بها يوم الخميس المقبل بمناسبة احتفالات ذكرى نصر أكتوبر.
وقالت البورصة في بيان صحفي اليوم الاثنين إنه الإجازة جاء في ضوء صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بأن يكون الخميس المقبل إجازة رسمية وذلك بدلا من يوم الثلاثاء الموافق السادس من أكتوبر ۲۰۲۰، احتفالا بذكرى نصر أكتوبر المجيد.
كما قرر البنك المركزي تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر خلال نفس الفترة.
ويستأنف العمل بالبورصة صباح يوم الأحد الموافق ١١ أكتوبر الجاري.
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