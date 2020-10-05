رئيس شعبة إلحاق العمالة: السعودية فتحت باب التأشيرات الجديدة للعمال المصريين

كتبت- شيرين صلاح:

قال حمدي إمام، رئيس شعبة إلحاق العمالة بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن قنصليات المملكة العربية السعودية في مصر فتحت أبوابها لتأشيرات التعاقدات الجديدة أمام العمالة المصرية، بداية من أمس الأحد.

وأضاف أمام، أن هناك حوالي 200 ألف عامل مصري كان منتظرا لفتح باب التأشيرات الجديدة له ليحظى بفرصة عمل بالسعودية.

وأوقفت المملكة العربية السعودية التأشيرات الجديدة أمام العمالة المصرية منذ بداية أزمة كورونا، وفقا لقول إمام وفي وقت سابق لمصراوي.

وفتحت المملكة باب التأشيرات خلال الأسبوعين الماضيين أمام الطاقم الطبي المصري من أطباء وطاقم التمريض، نظرا لاحتياج المستشفيات للعمالة المصرية في هذا القطاع، مع استمرار جائحة كورونا، بحسب رئيس الشعبة.

وذكر إمام، أن حجم العمالة المصرية بالمملكة يقدر بحوالي 3 ملايين عامل مصري، مشيرا إلى أن الكثير من العمالة اضطرت إلى الرجوع إلى مصر نتيجة توقف العديد من الأعمال هناك بسبب كورونا.

وبحسب إمام، يبلغ عدد العمالة المصرية التي عادت من المملكة العربية السعودية لتوقف العديد من الأعمال هناك ما بين 200 و300 ألف عامل مصري في مختلف التخصصات.

وكان رئيس الشعبة طالب وزارة الصحة بتوفير عدد من معامل التحاليل الخاصة بفحوصات السفر، نظرا لحالة الزحام الشديد التي تشهدها مختلف المعامل حاليا للراغبين في السفر.

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