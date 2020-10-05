افتتاح مشروع ياباني لضفائر السيارات بمصر باستثمارات مليار جنيه في ديسمبر

كتب- مصطفى عيد:

بحث محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، مع أحمد مجدي العضو المنتدب لشركة سوميتومو إيجيبت، الموقف التنفيذي لزيادة استثمارات الشركة في مصر بقيمة مليار جنيه من خلال إقامة موقع جديد للشركة لإنتاج ضفائر السيارات وتصديرها إلى الدول الأوروبية.

وبحسب بيان من هيئة الاستثمار اليوم الاثنين، سيتم إقامة الموقع الجديد للشركة بنظام المناطق الحرة الخاصة بمدينة العاشر من رمضان، ويوفر المشروع المقرر افتتاحه خلال شهر ديسمبر المقبل ألف فرصة عمل جديدة.

وشركة سوميتومو إيجيبت هي احدى شركات سوميتومو اليابانية، وهي واحدة من أكبر الكيانات الاقتصادية في اليابان والتي تعمل في مجال إنتاج الأنظمة اللاسلكية الكهربائية وكابلات السيارات.

وناقش عبد الوهاب والعضو المنتدب للشركة اليابانية تنفيذ خطة لجذب استثمارات لمجموعة سوميتومو اليابانية الخاصة بمجالات الصناعات المغذية للسيارات.

وأكد عبد الوهاب تقديم هيئة الاستثمار كافة التسهيلات والحوافز للشركة لتشجيعها على الدخول إلى السوق المصري، ودعم كافة الشركات التي تعزز من مكانة مصر كمحطة استراتيجية لسلاسل الإمداد العالمية وتخدم الاقتصاد الوطني وتوفر المزيد من فرص العمل.

وأشار إلى أن خطط الشركة اليابانية للتوسع في مصر تأتي متسقة مع شهادات المؤسسات الدولية المتتالية بحق الاقتصاد المصري، وقدرته على التعافي السريع لآثار فيروس "كورونا" العالمية، اعتمادًا على برنامج الإصلاح الاقتصادي الناجح الذي تبنته الحكومة، وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء باتخاذ إجراءات غير مسبوقة لتحسين مناخ الاستثمار في مصر.

وتتجاوز استثمارات شركة سوميتومو اليابانية في مصر 8 مليارات جنيه في مواقع إنتاجية مختلفة في بورسعيد والسادس من أكتوبر، وتعتبر بمثابة قصة نجاح للشركات اليابانية العاملة في مصر، بحسب عبد الوهاب.

ومن جانبه، أكد أحمد مجدي أن ضخ استثمارات جديدة هو تأكيد على النجاح الذي حققته الشركة في مصر، ودليل على ثقة سوميتومو العالمية في القدرات التنافسية للاقتصاد المصري، حيث تُعد مصر من الأسواق الرئيسة لدى المجموعة التي تعمل على تعزيز أعمالها بها.