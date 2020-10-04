بعد إصابة ترامب بفيروس كورونا.. إلى أين تتجه أسعار الذهب؟



كتبت- شيرين صلاح:

توقع تجار ذهب صعود أسعار المعدن الأصفر في مصر خلال الفترة المقبلة مع استمرار أزمة كورونا المستجد، خصوصا بعد إصابة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وتوقعات حدوث موجة ثانية من إصابات الفيروس بعدد من الدول.

وأرجع تجار ذهب، تحدثوا إلى مصراوي، توقعاتهم بارتفاع أسعار الذهب إلى أن الذهب يعتبر ملاذا آمنا للمستثمرين في حالة عدم استقرار الأحوال السياسية والاقتصادية، وذلك في ظل استمرار أزمة كورونا، وظهور الموجة الثانية للفيروس في العديد من البلاد بالخارج.

وقد تساهم ضبابية المستقبل بشأن عقد انتخابات الرئاسة الأمريكية المقرر لها الشهر المقبل بعد إصابة الرئيس الأمريكي الحالي والمرشح عن الحزب الجمهوري دونالد ترامب بفيروس كورونا المستجد في المزيد من هذه الارتفاعات، خاصة لو أدت الإصابة إلى تعرضه لمضاعفات خطيرة، وهو ما يزيد من حالة عدم اليقين.

ويتأثر المعدن الأصفر بالأحداث السياسية والدولية، حيث ارتفع سعر الذهب بالبورصات العالمية يوم الجمعة فور الإعلان عن إصابة دونالد ترامب، وانعكس ذلك على السوق المحلي، نظرا لاعتماد تحديد الأسعار في مصر على الأسعار العالمية وسعر صرف الجنيه مقابل الدولار.

وكانت أسعار الذهب ارتفعت عالميا يوم الجمعة الماضي بنسبة 0.2٪ ليصل إلى 1914 دولارا للأوقية بعد إعلان إصابة ترامب بكورونا، بحسب وكالة رويترز، وذلك قبل أن تعود الأسعار للهبوط في نفس اليوم مع الأنباء التي ترددت عن أنه بحالة صحية جيدة لتغلق الأسعار الجلسة على تراجع بنسبة 0.32% لمستوى أقل من 1900 دولار للأوقية.

وفي مصر ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات أمس الأول الجمعة بنحو 4 جنيهات للجرام، ليصل سعر الجرام عيار 21 إلى 834 جنيها، وذلك قبل أن يهبط السعر بنفس القيمة أمس السبت، ليستقر خلال تعاملات أمس واليوم عند 830 جنيها.

وبحسب نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقا، سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 711 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 نحو 949 جنيهًا، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 6640 جنيهًا.

وتوقع ناجي فرج رئيس اللجنة الاقتصادية شعبة تجار الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، أن يتجه الذهب إلى الصعود بالبورصات العالمية خلال الفترة المقبلة، وخاصة مع ظهور الموجة الثانية من فيروس كورونا بالعديد من الدول بالخارج.

وهو ما اتفق معه نادي نجيب، قائلا لمصراوي، إن أسعار الذهب بالسوق المحلي ستتجه إلى الصعود مرة أخرى خلال الفترة المقبلة، باعتبار الذهب ملاذا آمنا للمستثمرين في ظل استمرار أزمة كورونا بالعالم.

وقال التجار إن السوق المحلي يشهد حركة متوسطة من البيع والشراء خلال الفترة الحالية، معربين عن أملهم في تحسن حركة الإقبال من المواطنين.