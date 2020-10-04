وزراء الصناعة في مصر والأردن والعراق يتفقون على تعزيز التعاون الاقتصادي

القاهرة- مصراوي:

قالت وزارة التجارة والصناعة المصرية في بيان اليوم الأحد إن وزراء الصناعة والتجارة في مصر والأردن والعراق اجتمعوا اليوم عبر تقنية الفيديو كونفرانس في إطار متابعة مخرجات القمة الثلاثية التي عقدت في عمان 25 أغسطس الماضي وجمعت الرئيس عبد الفتاح السيسي والملك عبدالله الثاني ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.

وبحسب بيان صحفي مشترك فقد ضم الاجتماع نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والدكتور طارق الحموري وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني ومنهل عزيز الخباز وزير الصناعة والمعادن العراقي ، إلى جانب الأمين العام لوزارة الصناعة والتجارة والتموين الأردني يوسف الشمالي وعدد من المعنيين من الدول الثلاث.

وقالت نيفين جامع إنه بعد مناقشات ومباحثات معمقة بين الوزراء الثلاثة فقد تم التأكيد على أهمية الإسراع في وضع وتنفيذ الخطط اللازمة لتعزيز التعاون المشترك في كافة المجالات بهدف تحقيق التكامل الاستراتيجي وبصفة خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، وترجمة ما تم بحثه خلال القمة الثلاثية الى مشروعات على أرض الواقع بما يخدم مصالح البلدان الشقيقة الثلاث.

وأشارت إلى أنه تم خلال الاجتماع اتخاذ عدد من القرارات لتعزيز التكامل والتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري حيث تم تحديد أربعة قطاعات مستهدفة في المرحلة الأولى لتعزيز التعاون الثلاثي وتشمل الصناعات الدوائية و الكيماوية و النسيجية و صناعة السيراميك، مشيرة إلى أنه تم الاتفاق على أن تقوم كل دولة بتجهيز قوائم بأسماء الشركات والمستثمرين المهتمين ببناء شراكات بهذه المجالات وتزويد الدول الأخرى بها خلال 10 أيام من تاريخ عقد الاجتماع .

وأضافت أنه تم الاتفاق على عقد اجتماع وزاري موسع قريبا للدول الثلاث يشمل وزراء الصناعة والتجارة، المياه والري، التربية والتعليم، الزراعة، الاسكان، الكهرباء إضافة إلى إدارات الجمارك في الدول الثلاث والبدء بالإعداد لهذا الاجتماع والذى يستهدف بحث تنفيذ توصيات القمة الثلاثية ووضع جدول زمني لمشروعات التعاون التي سيتم الاتفاق عليها .