رئيس جديد لاتحاد المستثمرين.. ونجلة فريد خميس رئيسة شرفية

كتب- مصطفى عيد:

قرر مجلس إدارة اتحاد جمعيات المستثمرين، خلال جلسة عاجلة عقدها اليوم الأحد، بحضور جميع الأعضاء، تعيين رجل الأعمال محرم هلال رئيسا للاتحاد، حيث كان يشغل منصب نائب رئيس الاتحاد قبل وفاة رئيس الاتحاد السابق محمد فريد خميس مؤسس مجموعة الشرقيون.

وقرر مجلس الإدارة خلال الاجتماع أيضا تعيين ياسمين فريد خميس رئيسا شرفيا فخريا للاتحاد، تخليدا لذكرى والدها، ومكانته في الصناعة والاستثمار والحياة الاجتماعية، بحسب بيان من الاتحاد اليوم.

كما قرر مجلس إدارة الاتحاد تعيين أسامة حفيلة نائبا أول لرئيس الاتحاد، ورئيسا للمكتب التنفيذي، وتعيين محمد خميس شعبان أميناً عاماً للاتحاد، وصبحي نصر أميناً للصندوق.

وتضمنت قرارات مجلس الإدارة اختيار محمد المرشدي، ومحمود الشندويلي، وسمير عارف، وعلاء السقطي، ومحمد سعد نوابا لرئيس الاتحاد.

وقرر مجلس إدارة الاتحاد تعيين علي حمزة، وعبد الله الغزالي عضوين بمجلس الإدارة، وعادل اليماني مستشاراً إعلامياً، ومتحدثاً رسمياً للاتحاد.