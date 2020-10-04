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الدولار يتراجع قرشين في عدد من البنوك مع نهاية تعاملات اليوم الأحد

04:28 م الأحد 04 أكتوبر 2020
الدولار يتراجع قرشين في عدد من البنوك مع نهاية تعاملات اليوم الأحد

صرف الدولار

كتبت- شيرين صلاح:

انخفض سعر صرف الدولار قرشين، خلال تعاملات اليوم الأحد، ليسجل 15.68 جنيه للشراء، و15.78 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي.

وخلال تعاملات اليوم، تراجع سعر الدولار قرشا واحدا في بنكي الأهلي المصري، ومصر إلى 15.69 جنيه للشراء، و 15.79 جنيه للبيع.

وهبط سعر الدولار قرشين في بنكي القاهرة، والإسكندرية إلى 15.68 جنيه للشراء، و15.78 جنيه للبيع.

وانخفض سعر صرف العملة الأمريكية قرشين في بنكي العربي الأفريقي إلى 15.67 جنيه للشراء، و 15.77 جنيه للبيع.

وتراجع سعر الدولار قرشا واحدا في البنك التجاري الدولي إلى 15.68 جنيه للشراء، و 15.78 جنيه للبيع.

وتراجع سعر الدولار قرشا واحدا في بنك قناة السويس إلى 15.69 جنيه للشراء، و 15.79جنيه للبيع.

وهبط سعر العملة الأمريكية قرشا واحدا في مصرف أبو ظبي الإسلامي إلى 15.70 جنيه للشراء، و 15.80 جنيه للبيع.

وانخفض سعر الدولار قرشا واحدا في بنك كريدي أجريكول إلى 15.70 جنيه للشراء، و 15.80 جنيه للبيع.

وهبط سعر الدولار قرشين في بنك التعمير والإسكان إلى 15.71 جنيه للشراء، و 15.81 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنك البركة عند 15.70 جنيه للشراء، و 15.80 جنيه للبيع.

صرف الدولار أسعار الدولار

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