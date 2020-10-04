القابضة للسياحة تعتمد موازنة العام الجديد بإيرادات 2.7 مليار جنيه

كتبت- شيماء حفظي:

اعتمدت الجمعية العامة للشركة القابضة للسياحة والفنادق التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، الموازنة التقديرية للشركة القابضة وشركاتها التابعة للعام المالي الجاري.

وقال بيان من الشركة القابضة اليوم الأحد إن الموازنة تم إعدادها في ضوء تداعيات فيروس كورونا وتأثيرها على نشاط السياحة والطيران.

وتستهدف القوائم المجمعة للشركة القابضة وشركاتها التابعة للعام المالي الجاري تحقيق إجمالي إيرادات بقيمة 2.7 مليار جنيه، وصافي ربح 365.3 مليون جنيه.

وتستهدف الشركة القابضة كوحدة اقتصادية مستقلة تحقيق إجمالي إيرادات بقيمة 202.6 مليون جنيه وصافي ربح 111.6 مليون جنيه، وفقًا للبيان.

وقال البيان إن الشركات التابعة تستهدف تحقيق إيرادات نشاط بقيمة 2.3 مليار جنيه، وصافي ربح 253.8 مليون جنيه.

وأضاف أن الاستثمارات المستهدفة، للشركات التابعة خلال العام المالي الجاري 859.6 مليون جنيه وذلك لاستكمال أعمال التطوير والاحلال والتجديد للأصول المملوكة للشركات.

ووفقا لتقرير مجلس الإدارة، فإن الشركة القابضة تنفذ خطة قصيرة الأجل تتضمن ثلاثة محاور رئيسية وهي تطوير الأصول، مشروعات جديدة ،تطوير الأداء.

ويتضمن محور تطوير الأصول، تطوير الفنادق مثل قصر مينا هاوس، فندق سوفيتيل ونتر بالاس بالأقصر، فندق كونتيننتال وسط القاهرة، 60 شاليه بفندق شتايجنبرجر الهرم كمرحلة أولى، بالإضافة إلى تطوير مناطق مثل المنطقة الشاطئية لفندق شتايجنبرجر اللسان برأس البر.

وتضمن التطويرات منطقة الهرم وعروض الصوت والضوء، إلى جانب التوسع في مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص لتحقيق الاستغلال الأمثل للأصول مثل فندق السلطانة ملك بالأقصر، فندق شبرد، وفندق كوزموبوليتان، وقرية محاويش بالغردقة، وفروع شركتي التجارة الداخلية.

وتنفذ الشركة القابضة وشركاتها التابعة مشروعات جديدة مثل إنشاء وتطوير فنادق 3 نجوم بالمحافظات، وفندق مورانو بالعين السخنة، ومشروع سياحي بمرسى علم، وفندق سافوي بالأقصر، وإضاءة أشهر ميادين القاهرة الخديوية، وفقًا للبيان.

وتتضمن خطة الشركة القابضة لتطوير الأداء، إنشاء شركة مشتركة لإدارة الفنادق "ميجوتاك" والتحول الرقمي، وإعادة هيكلة شركة مصر للسياحة فنيا وماليا وإداريا، وتدشين مقاصد سياحية جديدة عبر الحجز الإلكترونى من خلال منصة "طوف وشوف".