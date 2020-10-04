توقعات بتحركات طفيفة في سوق السيراميك تزامنًا مع استئناف البناء

كتبت- دينا خالد:

قال أحمد عبد الحميد، رئيس غرفة مواد البناء، إن قرار الحكومة الخاص باستئناف أعمال البناء والتشطيب لمن سبق لهم الحصول على رخصة بناء، سينشط مبيعات السيراميك بنحو 5%.

وأضاف عبد الحميد، أن هذه القرارات ستعمل على إنعاش السوق بشكل تدريجي بعد حالة الركود الكبيرة التي عانى منها بسبب حظر البناء.

وأمر رئيس الوزراء الأسبوع الماضي، بأن يتم السماح باستئناف أعمال البناء والتشطيب لمن سبق لهم الحصول على رخصة بناء، حتى 4 أدوار فقط، لحين إصدار اشتراطات البناء الجديدة.

وفي 24 مايو الماضي أصدر وزير التنمية المحلية، قراراً بتكليف المحافظين بوقف إصدار التراخيص الخاصة بإقامة أعمال البناء أو توسعتها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها للمساكن الخاصة في القاهرة الكبرى والإسكندرية وكافة المدن الكبرى، لمدة 6 شهور.

وبحسب عبد الحميد، فإن عودة البناء ستؤدي إلى تحريك السوق في كل القطاعات والمهن المتعاملة في قطاع مواد البناء والتشطيب، مثل قطاع الأسمنت والطوب والحديد وأدوات السباكة، والأخشاب والدهانات والتشطيبات، مما سينعكس على وضع قطاع مواد البناء ككل.

وأوضح عبد الحميد أن قرار وقف تراخيص البناء أدى لتراجع الطلب على السيراميك بنحو 60% خلال الفترة منذ صدور القرار في مايو الماضي وحتى الآن مقارنة بفترة أول 4 شهور من العام قبل صدور القرار.

ويتكون قطاع السيراميك في مصر من نحو 24 شركة مصنعة، بطاقة إنتاجية نحو 400 مليون متر في السنة، ولكن أغلب المصانع تعمل بنصف طاقتها الإنتاجية، ليقدر إنتاج مصر من السيراميك بنحو 200 مليون متر في العام.

وبحسب تقرير لبنك استثمار فاروس، واجهت صناعة السيراميك والخزف رياحا معاكسة قوية مرتبطة بضعف الطلب، مما أدى إلى ضغط هبوطي على الأسعار والكميات، وضعف هوامش الربح في ضوء ارتفاع تكاليف الطاقة نسبيا.

وقال فاروس في تقريره، إن تحديات السنة المالية 2020 تصاعدت من خلال عمليات الإغلاق التي سببها وباء كورونا، وأيضا تباطؤ الطلب في موسم رمضان، وهو ما أثر على المبيعات في الربع الثاني من العام الجاري.