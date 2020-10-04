شعبة العمالة: 300 ألف عامل مصري فقدوا وظائفهم بالسعودية وعادوا لمصر بسبب كورونا

كتبت- شيرين صلاح:

قال حمدي إمام رئيس شعبة إلحاق العمالة بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن عدد العمالة المصرية التي عادت إلى مصر بسبب جائحة فيروس كورونا يتراوح عددها بين 200 و300 ألف عامل.

وذكر إمام، أن حجم العمالة المصرية بالمملكة يقدر بحوالي 3 ملايين عامل مصري، مشيرا إلى أن الكثير من العمالة اضطرت إلى الرجوع إلى مصر نتيجة توقف العديد من الأعمال هناك بسبب كورونا.

وفتحت المملكة باب التأشيرات خلال الأسبوعين الماضيين أمام الطاقم الطبي المصري من أطباء وطاقم التمريض، نظرا لاحتياج المستشفيات للعمالة المصرية في هذا القطاع، مع استمرار جائحة كورونا، وفقا لقول إمام.

وتوقع رئيس شعبة العمالة أن تفتح المملكة العربية السعودية باب إصدار التأشيرات الجديدة للعمالة المصرية خلال الأيام القادمة بعد توقفها منذ عدة أشهر بسبب أزمة فيروس كورونا.

ويصل عدد العمالة المصرية المنتظرة لفتح باب التأشيرات للمملكة العربية السعودية بنحو 200 ألف عامل مصري، وفقا لقول إمام.

وطالب رئيس شعبة العمالة، وزارة الصحة المصرية بتوفير عدد من معامل تحاليل أكثر على مستوى المحافظات لإجراء الفحوصات سواء الفحص الخاص بفيروس كورونا أو الفحوصات الأخرى.

وأوضح رئيس شعبة العمالة، أنه يتطلب من العمالة المسافرة نوعان من التحاليل قبل السفر، نوع خاص بفيروس كورونا، ونوع آخر خاص بفيروس سي.

وأشار إمام إلى أن المعامل المركزية على مستوى محافظات مصر تشهد زحاما كبيرا خلال الفترة الحالية بسبب كثافة العدد الذي يجري الفحوصات قبل السفر.