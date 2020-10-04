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تعرف على أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الأحد

12:37 م الأحد 04 أكتوبر 2020
تعرف على أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الأحد

أسعار الذهب

كتبت- شيرين صلاح:

استقرت أسعار الذهب في السوق المحلي، خلال تعاملات اليوم الأحد، عند نفس مستوياتها أمس.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 سجلت اليوم 830 جنيهًا، وهو سعر أمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 711 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 نحو 949 جنيهًا، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 6640 جنيهًا.

واليوم عطلة رسمية في البورصات العالمية.

أسعار الذهب سعر جرام الذهب عيار 18 عيار 24

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