عمومية مصر للفنادق توافق على تسوية أزمة ضرائب كازينو فندق النيل ريتز

كتبت- ياسمين سليم:

قررت الجمعية العمومية غير العادية لشركة مصر للفنادق، الموافقة على التسوية الودية مع شركة جينتنج كازينوس ليميتد بشأن تحمل ضريبة القيمة المضافة في إيرادات كازينو الألعاب بفندق النيل ريتز كارلتون.

وبحسب قرارات الجمعية العمومية للشركة المرسلة للبورصة اليوم الأحد فإن التسوية تضمنت تحمل ضريبة القيمة المضافة مناصفة عن حصة شركة مصر للفنادق في إيرادات كازيون فندق النيل ريتز كارلتون، بجانب التعويضات والغرامات وفوائد التأخير.

وقالت الشركة إن هذه الضرائب بداية من شهر نوفمبر 2016 إلى شهر مارس 2020.

وذكرت الشركة إن الاتفاق لن يمس حصتها المحددة في العقد بنسبة 25% من إجمالي الإيرادات.

وأضافت أنه سيتم الاستمرار بنفس تطبيق معاملة بالمناصفة لسداد ضريبة القيمة المضافة لحصة في إيرادات الكازينو حتى نهاية العقد، مع سرعة إعادة تشغيل الكازينو بصفة فورية.

وتضمنت قرارات الجمعية العمومية إنه في حالة عدم موافقة شركة جينتنج كازينوس ليميتد على التسوية، سيتم استكمال إجراءات التحكيم لدى مركز القاهرة الإقليمي.

وافتتحت شركة مصر للفنادق، في أكتوبر 2016، كازينو ألعاب كرودفورد، بالتعاون مع شركة "جينتينج" بالمملكة المتحدة، التي ضخت ما يقرب من 3.2 مليون دولار في تجهيز النادي بأحدث المعدات والتجهيزات لمنافسة أكبر الأندية الخاصة حول العالم، ويضيف مركزا ترفيهيا جديدا للفندق، بحسب بيان سابق للشركة.

ودخلت مصر الفنادق في خلاف مع شركة جينتينج، بعدما فرضت مصلحة الضرائب ضريبة قيمة مضافة على إيرادات الكازينو بنسبة 14%.