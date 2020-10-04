بعد إصابة ترامب بكورونا.. 8 أثرياء أمريكيين يخسرون 22.8 مليار دولار في 24 ساعة

كتب- مصطفى عيد:

أظهرت بيانات شبكة بلومبرج، أن 8 مليارديرات أمريكيين خسروا نحو 22.8 مليار دولار بعد تراجع مؤشرات البورصة الأمريكية أمس الأول الجمعة مع إعلان إصابة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزوجته بفيروس كورونا المستجد وبدء العزل.

وبحسب وكالة رويترز، أغلقت الأسهم الأمريكية تعاملات يوم الجمعة على تراجع، إذ أحجم المستثمرون عن المخاطرة على خلفية أنباء إصابة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفيروس كوفيد-19، والتي فاقمت الضبابية التي تكتنف الانتخابات الرئاسية المقبلة المقررة عقدها في نوفمبر المقبل والمرشح فيها ترامب عن الحزب الجمهوري.

ووفقا لرويترز، انخفض المؤشر داو جونز الصناعي 134.09 نقطة، بما يعادل 0.48% يوم الجمعة إلى 27682.81 نقطة، وأغلق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 متراجعا 32.36 نقطة، أو 0.96%، إلى 3348.44 نقطة، ونزل المؤشر ناسداك المجمع 251.49 نقطة، أو 2.22%، إلى 11075.02 نقطة.

وبحسب قائمة بلومبرج للملياديرات، كان أكبر الخاسرين بين مليارديرات العالم خلال تعاملات يوم الجمعة إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة تسلا لصناعة السيارات الكهربائية، ومؤسس شركة سبيس إكس للفضاء، بخسارة 7.23 مليار دولار لتتراجع ثروته إلى 101 مليار دولار ويبقى ثالث أغنى رجل في العالم.

وفي مركز ثاني أكثر خسارة جاء أغنى رجل في العالم رجل الأعمال جيف بيزوس مؤسس شركة أمازون للتجارة الإلكترونية، حيث فقدت ثروته 5.27 مليار دولار لتتراجع إلى 185 مليار دولار.

وجاء ثالثا مارك زوكربيرج مؤسس شركة "فيسبوك"، حيث خسر نحو 2.46 مليار دولار من ثروته يوم الجمعة لتصل إلى 98.5 مليار دولار في المركز الرابع بقائمة أغنياء العالم.

وفي المركز الرابع بين الأكثر خسارة يوم الجمعة جاء ستيف بالمر الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت سابقا، حيث فقد 2.09 مليار دولار من ثروته لتصل إلى 74.4 مليار دولار ليبقى ثامن أغنى رجل في العالم.

وخسرت الأمريكية ماكينزي سكوت، طليقة جيف بيزوس، 1.88 مليار دولار من ثروتها يوم الجمعة لتصل إلى 60.1 مليار دولار في المركز الـ 16 بين أغنياء العالم.

كما فقد لاري بيج، أحد مؤسسي شركة جوجل، نحو 1.35 مليار دولار من ثروته يوم الجمعة لتصل إلى 70.1 مليار دولار محتلا بها المركز التاسع بقائمة بلومبرج لأغنياء العالم.

وخسر أيضا سيرجي براين، المؤسس الآخر لشركة جوجل، نحو 1.3 مليار دولار يوم الجمعة، لتصل ثروته إلى 68 مليار دولار محتلا بها المركز الـ 11 بين أغنياء العالم.

وكان ثامن أكثر المليارديرات الأمريكيين وفي العالم خسارة أمس الأول الجمعة لاري إليسون، مؤسس شركة أوراكل، إحدى الشركات العملاقة بمجال البرمجيات، حيث فقد نحو 1.25 مليار دولار، لتصل ثروته إلى 69.5 مليار دولار، محتلا المركز العاشر بين أغنياء العالم.