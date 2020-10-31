رئيس غزل المحلة: كورونا ضاعفت خسائر الشركة إلى 905 ملايين جنيه العام الماضي

كتبت – شيماء حفظي:

قال عمرو أحمد رجب، رئيس مجلس إدارة شركة غزل المحلة، إن كورونا ضاعفت حجم الخسائر خلال العام المالي السابق، حيث بلغت حجم الخسارة نحو 905 ملايين جنيه بسبب تأثر الصادرات.

وأوضح في تصريحات على هامش زيارة وزير قطاع الأعمال العام، أمس، أن أكثر سوق تضرر من تراجع الصادرات وتداعيات أزمة كورونا هو السوق الأوروبي.

وأشار إلى أن تطوير شركة غزل المحلة تتم على شقين أولهما بناء مصانع جديدة تماما، والثاني رفع كفاءة المصانع الموجودة بالفعل.

وأوضح أن الشقين يسيران بشكل متوازي، حيث يتم الإعداد لمرحلة استقدام المعدات الجديدة والتي سيتم توزيعها بين المصانع القديمة والمصنع الجديد الذي يتم إنشائه حاليا.

وأوضح رجب، أنه تم إخلاء مصنع 4 بالكامل من الماكينات القديمة، ونرفع حاليا كفاءة المصنع تمهيدا لاستقبال الماكينات الجديدة، كما يتم إخلاء مصنع 6 لرفع كفائته أيضا واستقبال معدات جديدة، وهي أغلى وأحدث ماكينات في العالم.

وقال إن التكلفة الاستثمارية لتطوير شركة غزل المحلة تبلغ نحو 40% من إجمالي تكلفة القطاع البالغة 21 مليار جنيه.

وأوضح أن الشركة تعتمد في تطويرها على تمويل ذاتي وتمويل خارجي، من خلال الحصول على مبلغ من القرض الذي حصلت عليه القابضة للغزل من مؤسسات دولية، تبلغ نسبة التمويل 40% ذاتي من خلال بيع أصول غير مستغلة بالشركة و60% قرض.

وقال رئيس مجلس إدارة الشركة، إن الشركة تسلمت المعدات التي سيتم تدريب العمال عليها تميهدا لتوريد الماكينات الجديدة.

وأوضح رئيس الشركة، أنه من المتوقع توريد المعدات والماكينات الحديثة خلال فترة تتراوح بين 8 شهور إلى سنة.

وقال رجب، إنه تم تأسيس شركة غزل المحلة لفريق كرة القدم، وأنه جاري إنهاء الإجراءات والمناقشات للتحضير لطرح الشركة في البورصة.

وأوضح أن الاكتتاب العام في شركة الكرة المقرر طرحها في البورصة، سيعتمد بشكل أساسي على أهالي غزل المحلة.

وأشار إلى أن هذا المشروع يدرس في الوزارة منذ أعوام، ووجدنا أن جمهور غزل المحلة أكثر جمهور وفي لناديه، وأنه الأرجح أن يكون هم المكتتبين في الشركة، مشيرا إلى أنه تم إلغاء فكرة المستثمر الاستراتيجي.